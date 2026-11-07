बाप-बेटे का ‘पोजिंग ड्रामा’! अक्षय कुमार ने बेटे आरव को सिखाया ‘स्टार पोज’, दिवाली पार्टी में लूटा सबका दिल!

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बॉलीवुड की दिवाली पार्टियां सिर्फ चकाचौंध, फैशन और सितारों के जलवों के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि कई बार इनमें ऐसे दिल छू लेने वाले पल भी कैद हो जाते हैं जो सीधा हमारे दिल में उतर जाते हैं. इस बार ऐसे ही एक मोमेंट ने सबकी नजरें अपनी ओर खींच लीं, जब बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ अक्षय कुमार, अपने बेटे आरव भाटिया के साथ एक दिवाली पार्टी में पहुंचे. आरव वैसे तो फिल्मी दुनिया और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उनकी कैमरे से बचने की कोशिश पर पापा अक्षय ने मजेदार ब्रेक लगा दिया.

कैमरों से बचते आरव, पापा अक्षय ने सिखाया गुरु मंत्र!

दिवाली समारोह में अक्षय कुमार अपने लाडले बेटे आरव के साथ फुल स्वैग में एंट्री कर रहे थे. अक्षय तो कैमरों के सामने एकदम सहज और बिंदास दिख रहे थे, जैसे कि ये उनके लिए रोज का काम हो. लेकिन उनके बेटे आरव का अंदाज थोड़ा हटके था, बिल्कुल एक आम लड़के की तरह, जिसे पैपराजी से कोई खास दोस्ती नहीं है! वो बस जल्दी से आगे निकलने की फिराक में थे, मानो उन्हें तस्वीरों से ज्यादा अपनी प्राइवेसी प्यारी हो. लेकिन पापा अक्षय कुमार भी कहां मानने वाले थे! उन्होंने देखा कि बेटा भाग रहा है, तो झट से आरव को आवाज दी और ‘इधर आ बेटा’ स्टाइल में अपने पास बुला लिया.

फिर जो सीन क्रिएट हुआ, वो किसी फिल्म के मजेदार कॉमेडी सीक्वेंस से कम नहीं था! अक्षय ने बेटे को समझाया कि कैमरों की तरफ देखकर पोज देना है. बेटे ने भी पापा की बात मान ली, आखिर ‘पापा की बात’ तो माननी ही पड़ती है! आरव रुक गए और पापा के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे. बाप-बेटे का ये छोटा सा, पर बेहद क्यूट और रियल मोमेंट, पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गया. किसने सोचा था कि एक ‘पोजिंग क्लास’ इतनी वायरल हो जाएगी!

बाप-बेटे की जोड़ी ने जीता फैंस का दिल

अक्षय और आरव की एक साथ मौजूदगी ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा, क्योंकि आरव को पब्लिक इवेंट्स में अक्सर देखा नहीं जाता. सोचिए, एक तरफ बॉलीवुड के सबसे एक्टिव और बिजी स्टार, और दूसरी तरफ उनका बेटा जिसे ग्लैमर और लाइमलाइट से दूर रहने में ही सुकून मिलता है! ऐसे में जब ये ‘अजब-गजब’ बाप-बेटे की जोड़ी साथ दिखी, तो फैंस के लिए ये किसी स्पेशल ट्रीट से कम नहीं था. सोशल मीडिया पर तो इस प्यारी बॉन्डिंग की खूब चर्चा होने लगी, और कमेंट सेक्शन प्यार भरे मैसेजेस से भर गया.

अक्षय ने जिस तरह से अपने बेटे को कैमरों के सामने सहज किया और पोज देने के लिए राजी किया, वो तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि क्या ही कहें! एक फैन ने आरव को देखकर लिखा कि वे बिल्कुल अक्षय पर गए हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि आरव राजेश खन्ना जैसे दिखते हैं. एक और यूजर ने लिखा, “अक्षय अपने बेटे को कितना प्यार करते हैं.” वाकई, ये पल सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बना गया. एक सेलिब्रिटी पिता और एक कैमरे से दूर रहने वाले बेटे के बीच की बॉन्डिंग का ये नजारा, हर किसी को पसंद आया.

ग्लैमर से दूर, आरव का अपना रास्ता

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना जैसे सुपरस्टार पेरेंट्स के बेटे होने के बावजूद, आरव भाटिया ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. अक्षय ने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि आरव को फिल्मों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है. उन्हें ग्लैमर की इस जगमगाती दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा, अपनी एक अलग पहचान बनाने में दिलचस्पी है. आरव ने अपनी पढ़ाई विदेश से की है और फैशन, डिजाइन और लाइफस्टाइल जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में उनका झुकाव रहा है. वो अपने दम पर, अपनी मेहनत और अपनी पसंद के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, न कि अपने माता-पिता के स्टारडम के सहारे.

आरव की यही खासियत उन्हें बाकी स्टारकिड्स से अलग बनाती है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के बेटे होकर भी वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. न तो वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, और न ही फिल्मी पार्टियों में उनकी मौजूदगी आम बात है. वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं. हालांकि, जब भी वो किसी पब्लिक इवेंट में नजर आते हैं, तो उनके लुक और व्यक्तित्व पर चर्चा होना तो तय है. हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर भी आरव अपने स्टाइलिश अंदाज़ के लिए खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. लगता है, आरव को भले ही कैमरे बहुत ज्यादा पसंद न हों, लेकिन स्टाइल तो उनके खून में ही है, जिसे वो छुपा नहीं पाते!

तो बताओ दोस्तों, क्या ये बाप-बेटे की जोड़ी ‘फोटोजेनिक गोल्स’ नहीं दे रही? या आपको लगता है आरव को पापा की तरह ‘खिलाड़ी’ नहीं, बल्कि ‘फैशन गुरु’ बनना चाहिए?