राम के रूप अनेक: पर्दे पर कैसे बदली उनकी छवि, कभी आस्था तो कभी एक्शन?

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राम की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही प्रासंगिक भी रही है. भारतीय जनमानस में राम सिर्फ एक धार्मिक या पौराणिक कैरेक्टर नहीं, बल्कि आस्था, आदर्श और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं. उन्हें कभी एक आदर्श बेटे या पति के रूप में देखा गया, तो कभी अन्याय के खिलाफ खड़े योद्धा और ऐसे राजा के तौर पर, जिनके फैसलों और कर्तव्यों पर आज भी बातें होती हैं. राम को देखने का नजरिया भले ही वक्त के साथ बदलता रहा हो, लेकिन उनके लिए लोगों का क्रेज कभी कम नहीं हुआ. शायद यही वजह है कि उनकी कथा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि साउथ-ईस्ट एशिया के कई देशों और जापान तक पहुंच चुकी है.

राम की कहानी को हर पीढ़ी अपने हिसाब से समझती और देखती रही है, इसलिए यह जितनी बार सुनाई गई, उतनी ही बार नए रूप में सामने आई. इस विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने में टेलीविजन और सिनेमा का रोल बहुत बड़ा रहा है. भारत में कभी अरुण गोविल के राम घर-घर में पूजे गए, तो कभी बड़े पर्दे पर अलग-अलग एक्टर्स ने अपनी सोच के हिसाब से राम को गढ़ा है.

शुरुआती सिनेमा में राम

भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में तो पौराणिक कहानियां फिल्ममेकर्स का फेवरेट सब्जेक्ट थीं. दादा साहेब फाल्के ने 1917 में 'लंका दहन' फिल्म के जरिए रामायण के एक खास सीन को पर्दे पर उतारा था. ये मूक फिल्मों का जमाना था, और उस फिल्म में अन्ना सालुंके ने राम और सीता दोनों का रोल निभाया था, क्योंकि तब फिल्मों में फीमेल एक्टर्स का काम करना आसान नहीं था. इसके बाद रामायण पर कई और फिल्में आईं. 1943 में विजय भट्ट की 'राम राज्य' में प्रेम अदीब ने राम का किरदार निभाया था.

दक्षिण भारतीय सिनेमा के राम और एनटीआर का जादू

राम की पॉपुलैरिटी सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी. साउथ इंडियन फिल्मों में भी रामायण को बड़े लेवल पर पर्दे पर उतारा गया. खासकर तेलुगू सिनेमा में तो एनटी रामा राव यानी एनटीआर का राम के किरदार से एक अलग ही कनेक्शन था. 1958 की 'संपूर्ण रामायणम' में उन्होंने राम का रोल किया. फिर 1963 की 'लव कुश' और 1978 की 'श्री राम पट्टाभिषेकम' जैसी फिल्मों में भी वह राम के रूप में दिखे. एनटीआर की खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि अपनी पर्सनालिटी और डायलॉग डिलीवरी से पौराणिक किरदारों को एक खास पहचान दी. साउथ इंडियन सिनेमा में राम की उनकी छवि एक ऐसे आदर्श राजा की बनी, जिसमें शौर्य, गंभीरता और धर्म के प्रति अटूट कमिटमेंट साफ नजर आता था.

टीवी के राम: अरुण गोविल ने दिलों पर किया राज

अगर इंडियन टेलीविजन पर राम की छवि की बात करें, तो अरुण गोविल को शायद ही कोई भूल पाए. 1987 में दूरदर्शन पर रामानंद सागर की 'रामायण' आई, जिसमें अरुण गोविल ने राम का रोल किया था. ये सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, बल्कि इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का ऐसा इवेंट बन गया, जिसने लोगों के टीवी देखने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया था. रविवार की सुबह सड़कें एकदम खाली हो जाती थीं. लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे, कई जगह तो टीवी को फूलों से सजाया जाता था. अरुण गोविल की शांत स्माइल, सहज तरीके से डायलॉग बोलने का अंदाज, चेहरे पर गंभीरता और सौम्य पर्सनालिटी ने राम की ऐसी छवि बनाई, जो आज भी लोगों के जेहन में बसी हुई है. इस किरदार का इतना गहरा असर था कि अरुण गोविल को रियल लाइफ में भी लोग राम की तरह ही सम्मान देने लगे थे. उनके लिए राम सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि करुणा, संयम, त्याग और मर्यादा का प्रतीक बन गए थे. बाद में राम के कई और रूप पर्दे पर आए, लेकिन अरुण गोविल से उनकी तुलना का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ.

नए दौर के राम और 'आदिपुरुष' की बहस

समय के साथ रामायण को नए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी खूब ट्राई किया गया. 2008 में एनडीटीवी इमेजिन पर आई 'रामायण' में गुरमीत चौधरी ने राम की भूमिका निभाई. इस सीरियल में नई टेक्नोलॉजी, ग्रैंड सेट और एक्शन सीन्स के जरिए कहानी को एक नए फ्लेवर में पेश किया गया. 2015 में 'सिया के राम' में कहानी को सीता के नजरिए से दिखाने की कोशिश की गई. यहां राम का व्यक्तित्व सिर्फ एक आदर्श पुरुष तक ही नहीं था, बल्कि उनके और सीता के रिश्ते, उनके फैसलों और जीवन के संघर्षों को नए कॉन्टेक्स्ट में समझा गया.

और फिर 2023 में आई ओम राउत की फिल्म 'आदिपुरुष' में प्रभास ने राघव का रोल किया. यहां राम को और एक्शन-ओरिएंटेड, युद्ध के लिए तैयार योद्धा के रूप में दिखाया गया. उनके लुक, डायलॉग्स और फिल्म के VFX को लेकर खूब बहस हुई. इसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राम को बदलते समय के हिसाब से नए रूप में दिखाना सही है या उनकी एक फिक्स्ड इमेज है, जिससे आगे बढ़ना दर्शकों के लिए मुश्किल है?

विदेश में भी राम कथा का जादू

रामायण की कहानी भारत से निकलकर दुनिया के कई देशों के सिनेमाघरों तक पहुंची है, पर हर देश ने इसे अपने कल्चर और सोशल नजरिए से समझा. कहीं राम आदर्श राजा और धर्म के रक्षक बने, कहीं उनकी कहानी को बौद्ध मान्यताओं से जोड़ा गया, तो कहीं फिल्ममेकर्स ने इसे मॉडर्न लव, पावर और संघर्ष की कहानी में बदल दिया. विदेशों में रामायण की पॉपुलैरिटी सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या नाटकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई देशों में इस पर फिल्में और एनिमेशन भी बने हैं.

राम की कहानी का एक इंटरेस्टिंग पड़ाव जापान में देखने को मिलता है. 1992 में जापानी फिल्ममेकर युगो साको ने इसे डायरेक्ट किया था. ये इंडिया और जापान का जॉइंट प्रोजेक्ट था, जिसे युगो साको और भारतीय एनिमेशन के दिग्गज राम मोहन ने मिलकर तैयार किया. फिल्म में राम को एक यंग, साहसी और पराक्रमी राजकुमार के रूप में दिखाया गया. इसकी खासियत ये थी कि भारतीय महाकाव्य की कहानी को जापानी एनिमेशन की टेक्नीक और स्टाइल के साथ पेश किया गया था. राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के किरदारों को ट्रेडिशनल इंडियन लुक दिया गया, लेकिन वॉर सीन्स, एक्शन और किरदारों की प्रेजेंटेशन में जापानी एनीमे का इन्फ्लुएंस साफ दिखाई दिया. युगो साको 1983 में भारत आए थे और इसी दौरान उनका परिचय रामायण से हुआ.

तो यार, तुम्हारी नजर में राम का अब तक का सबसे बढ़िया 'पर्दे वाला' रूप कौन सा है? बताओ!