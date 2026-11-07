रणबीर कपूर का 'क्लीन लाइफ' मंत्र: 'शराब-स्मोक से बड़े हैं सपने!'

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“रामायण पार्ट 1” के रिलीज होने के बाद रणबीर कपूर हर जगह छाए हुए हैं। उनकी एक्टिंग, इमोशंस और फिटनेस की तो हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन रणबीर ने खुद अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। अपनी बेटी और बढ़ते उम्र के साथ, रणबीर अपनी जिंदगी को 'क्लीन' करने की पूरी कोशिश में हैं।

हाल ही में “रामायण पार्ट 1” के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए, रणबीर ने अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने बताया, 'मैं सच में अपनी लाइफ को क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूं।' अरे वाह! रणबीर अपने बच्चे और खुद के लिए एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव किया है – उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से तौबा कर ली है। अब इसे कहते हैं असली ट्रांसफॉर्मेशन!

पिता बनने के बाद रणबीर काफी अलर्ट हो गए हैं अपनी आदतों को लेकर। उनका मानना है कि 'हेल्थ आपकी आदतों से बड़ी होती है।' मतलब साफ है, अच्छी हेल्थ के आगे सब फीका है। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, परिवार भी किसी भी पीयर प्रेशर से बढ़कर है। रणबीर का ये दमदार बयान दिल छू लेने वाला है: 'सपने शराब की बोतलों और स्मोक से बड़े होते हैं।' ये बात तो एकदम सही है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटी-मोटी आदतों को छोड़ना तो बनता है बॉस!

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, फिटनेस गोल्स अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। रणबीर कपूर ने भी इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे फैट कम करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है।' ये तो हम सबकी कहानी है यार! लेकिन उनका अपनी डाइट में एक्सपेरिमेंट करना दिखाता है कि वो हार मानने वाले नहीं।

सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, रणबीर अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखते हैं। खुशी और शांति के अपने सीक्रेट बताते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे खुश रहने की वजह ये है कि लाइफ में चाहे जो भी हो – चाहे दर्द मिले या उदासी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बिना किसी सवाल के खुद को उदास होने देता हूं और उस इमोशन की हर बीट्स से गुजरता हूं। इसी तरह जब मैं खुश होता हूं तो उसकी भी हर बीट का आनंद लेता हूं।' वाह, ये तो बहुत गहरी बात है! इमोशंस को खुलकर जीना ही तो असली खुशी है।

तो देखा आपने, रणबीर कपूर सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी सोच और लाइफस्टाइल से भी इंस्पायर करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी रणबीर की तरह अपनी लाइफ को 'क्लीन' करने के लिए तैयार हैं?