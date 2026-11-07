नीता अंबानी की दिवाली पार्टी वाली पिंक साड़ी: लुक तो देखो, पर बैग पर दिल आ गया!

मनोरंजन

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड गलियारे गुलज़ार दिखे, हर तरफ सितारों का जमावड़ा लगा था. सबने अपने एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल लुक्स दिखाए, पर सारी चर्चा एक ही नाम की हो रही थी — नीता अंबानी! वो अपनी बहन ममता दलाल के साथ रॉयल एंट्री मारते ही छा गईं. उनकी बॉन्डिंग भी दिखी, लेकिन निगाहें तो उनकी साड़ी पर ही टिक गईं.

वैसे तो नीता अंबानी को हम अक्सर बनारसी, सिल्क और गुजराती प्रिंट की साड़ियों में देखते हैं, पर इस बार उन्होंने दिवाली पार्टी के लिए चुनी एक ब्राइट फुशिया पिंक साटन साड़ी. और भला इसे डिज़ाइन किसने किया? हमारे फेवरेट मनीष मल्होत्रा ने खुद! मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर नीता अंबानी की तस्वीरें शेयर कर उनके इस लुक की पूरी डिटेल्स बताई है. साड़ी के बॉर्डर पर सुनहरी लेस और पत्तियों का नाजुक काम था, जो इसे क्लासी बना रहा था. ऊपर से मल्टीकलर स्वारोवस्की क्रिस्टल्स का टच! साटन की चमक और गोल्डन डिटेलिंग का कॉम्बिनेशन उनके लुक को सुपर रिच और एलिगेंट बना रहा था. सच कहें तो, आँखें नहीं हट रही थीं इस साड़ी से!

सिर्फ साड़ी ही नहीं, उनके ब्लाउज ने भी ध्यान खींचा. ब्राइट फुशिया पिंक साड़ी के साथ मैचिंग एम्बेलिश्ड ब्लाउज, जिस पर बारीक कारीगरी की गई थी. पर इसका असली जलवा था ज्वेल-बैक डिज़ाइन, जो मल्टीकलर स्वारोवस्की क्रिस्टल्स से सजा था. जूलरी की बात करें तो, उन्होंने कानों में शानदार डायमंड इयरकफ्स पहने थे और जूलरी को मिनिमल रखा, ताकि साड़ी और ब्लाउज का जादू दिखे. ब्लोआउट हेयरस्टाइल ने उनके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया. पूरा लुक एकदम परफेक्ट था, मानो किसी रॉयल फैमिली से उतर कर आई हों!

अब आते हैं उस चीज़ पर जिसने हमारे दिल में जगह बना ली – उनका हैंडक्राफ्टेड बैग! ये उनके पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा है और भारतीय पिचवाई कला से इंस्पायर्ड है. सोचो, ट्रेडिशनल आर्ट और लग्जरी फैशन का ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन! इस बैग पर हाथ से बने इनेमल कमल के मोटिफ्स लगे थे और साथ ही हीरे, मोती और जरी का बारीक काम भी था. मतलब, ये सिर्फ एक बैग नहीं, कला का एक नायाब नमूना है! कौन ऐसे बैग को छोड़ सकता है, सच बताओ?

अब बस इतनी ही ख्वाहिश है कि काश एक बार हम भी ऐसे किसी रॉयल दिवाली पार्टी में जा पाते और इतनी सुंदर चीजें अपनी आँखों से देख पाते! आपकी क्या राय है, बैग या साड़ी – किसने जीता आपका दिल?