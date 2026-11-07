रामायण को जापान के मॉन्स्टर ने दी तगड़ी टक्कर, बॉक्स ऑफिस पर मचाया गर्दा!

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दिवाली के मौके पर रिलीज हुई नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' को ज्यादातर लोगों से अच्छे रिव्यू मिले, लेकिन त्योहार के कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है. जिस बजट की ये फिल्म है, उस हिसाब से इसकी कमाई अभी तक नहीं हुई है, खासकर इंडिया से बाहर इसे तगड़ा कॉम्पिटीशन मिल रहा है.

5 नवंबर को 'रामायण' के साथ विदेशी सिनेमाघरों में जापानी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' भी रिलीज हुई. इसे 6 नवंबर को रिलीज किया गया और इसने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग ली. रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने अमेरिका और कनाडा में रिलीज के पहले दिन करीब ₹29 करोड़ ($3.5 मिलियन) कमाए, जिसमें बुधवार को हुए पेड प्रीव्यू की कमाई भी शामिल है. लेकिन इसके ठीक सामने, 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने सिर्फ अपने पेड प्रीव्यू से ही $6.7 मिलियन (यानी 'रामायण' की पहले दिन की टोटल कमाई से भी ज़्यादा!) का कलेक्शन कर लिया.

अनुमान है कि 'रामायण' अपने ओपनिंग वीकेंड में अमेरिका में करीब $6 मिलियन कमा सकती है. वहीं, 'गॉडजिला माइनस जीरो' का पहले वीकेंड का अनुमान $30 मिलियन से भी ज़्यादा का है! शुक्रवार को इस फिल्म ने प्रीव्यू की कमाई मिलाकर कुल $13.5 मिलियन का कारोबार किया. अगर ये अनुमान सही होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर GKIDS के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. साथ ही, नॉर्थ अमेरिका में किसी भी लाइव-एक्शन विदेशी भाषा की फिल्म के लिए एक नया रिकॉर्ड भी बन सकता है. सोचो, अपने मॉन्स्टर के साथ विदेशी फिल्म ने क्या गर्दा उड़ाया है!

ताकाशी यामाजाकी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही खूब पसंद कर रहे हैं. रॉटेन टोमाटोज पर इसे क्रिटिक्स से 90% और दर्शकों से 96% रेटिंग मिली है. ये 2023 में रिलीज हुई 'गॉडजिला माइनस वन' की सीक्वल है, जिसने नॉर्थ अमेरिका में अपने ओपनिंग वीकेंड पर $11.4 मिलियन कमाए थे.

इंडिया में भी 'रामायण' अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. फिल्म ने भारत में दूसरे दिन ₹48.05 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और इसकी कुल नेट कमाई ₹112.90 करोड़ हो गई है. दुनियाभर में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन ₹221.05 करोड़ तक पहुंच गया है. छोटी दिवाली यानी शनिवार को 'रामायण' ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है. अब देखना ये है कि पहले वीकेंड तक ये कितनी कमाई कर पाती है. कहीं जापानी मॉन्स्टर की सुनामी में हमारी रामायण पीछे न छूट जाए!