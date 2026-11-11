बिग बॉस 20: माही के तलाक पर कमेंट, एक्ट्रेस ने गुस्से में कहा - काटकर रख दूंगी यहीं पर!

मनोरंजन

बिग बॉस 20 में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है! घर के अंदर कंटेस्टेंट एक-दूसरे की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. बीते एपिसोड के नॉमिनेशन टास्क में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब माही विज का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया.

दरअसल, उदिति ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान माही को नॉमिनेट करते हुए कहा कि उन्होंने लव गिल को 'होम ब्रेकर' कहा था. बस फिर क्या था, ये बात सुनकर लव गिल भड़क गईं और उन्होंने माही के साथ तगड़ी बहस छेड़ दी. यंग DSA और आम्रपाली दुबे ने भी इस लड़ाई में लव का साथ दिया. उनका कहना था कि नेशनल टीवी पर किसी लड़की को 'होम ब्रेकर' बुलाना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है.

लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब लव गिल ने माही को 'आईना दिखाने' के चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ, खासकर उनके तलाक पर कमेंट कर दिया. जय भानुशाली का नाम आते ही माही विज फूट-फूट कर रोने लगीं.

अपने तलाक का जिक्र सुनकर माही का पारा हाई हो गया. गुस्से में वो जोर-जोर से चिल्लाती हुई बोलीं, "मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो. मेरी निजी जिंदगी, तलाक पर बात करने की हिम्मत मत करना. मेरे पति को कभी भी बीच में मत लाना. काटकर रख दूंगी यहीं पर!"

इस सब के बीच, यंग DSA ने भी माही को उनके 'होम ब्रेकर' कमेंट के लिए खरी खोटी सुनाई. रैपर ने कहा कि माही स्वार्थी हैं और जब उनकी बेटी तारा बड़ी होगी तो वो ये सब देखकर रोएगी. यंग ने माही को उनकी उम्र और उनके व्यवहार पर भी ताना मारा.

बता दें कि माही विज और जय भानुशाली की शादी 2011 में हुई थी, लेकिन उनका तलाक इसी साल 2026 में हो गया है. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम तारा है.

अब ये पूरा ड्रामा 'वीकेंड का वार' में क्या मोड़ लेगा, और सलमान खान इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा.