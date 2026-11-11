56 की उम्र में शर्टलेस सैफ का योगा, करीना बोलीं - आपने मुझे पीछे छोड़ दिया!

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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव हैं और उनके हर पोस्ट से सोशल मीडिया पर धमाल मच रहा है. उनके शाही अंदाज़ और नवाबी ठाठ-बाठ की एक झलक पाने के लिए फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

अब नवाब साहब सैफ ने फैंस के साथ अपना फिटनेस सीक्रेट शेयर किया है, एक वीडियो में सैफ शर्टलेस होकर योग और सूर्य नमस्कार करते दिख रहे हैं. और हां, ये सब किसी खूबसूरत लोकेशन पर खुले आसमान के नीचे हो रहा है, क्या सीन है!

वीडियो में सैफ सिर्फ शॉर्ट्स पहने अपनी शानदार बॉडी फ्लॉन्ट कर रहे हैं. 56 साल की उम्र में भी वो इतने सुपरफिट और डैशिंग हैं कि फैंस उन पर दिल हार बैठे हैं. उनका ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है. फैंस का कहना है कि उन्होंने इस उम्र में भी खुद को शानदार तरीके से मेंटेन किया है.

सैफ ने इस पोस्ट के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, "काम पर लौटने का समय आ गया है! पहले दिमाग... फिर बॉडी... एक नए और खुशहाल साल के लिए फिर से पटरी पर लौट रहे हैं." मतलब नवाब साहब पूरी तैयारी में हैं, न्यू ईयर के लिए!

लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो था उनकी बेगम करीना का खास कमेंट. करीना ने लिखा, "आज सूर्य नमस्कार में आपने मुझे पीछे छोड़ दिया." सोचो, जब खुद बेबो भी मान लें कि सैफ ने बाजी मार ली, तो बात कुछ तो होगी ही!

फैंस भी सैफ के इस अंदाज से काफी इंप्रेस हैं. कोई उन्हें 'चार्मर' कह रहा है तो कोई फायर इमोजी की बरसात कर रहा है. चार बच्चों के पिता होने के बावजूद, सैफ के गुड लुक्स और डैशिंग स्टाइल को देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना तो नामुमकिन है. सच कहूं तो, वो अपनी फिटनेस से आज के कई यंगस्टर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. क्यों, सही कहा ना हमने?