49 साल पुराना दिवाली भजन, जो आज भी पार्टी गानों पर भारी है!

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दीवाली के त्योहार पर आजकल नए बॉलीवुड पार्टी गानों का जलवा रहता है, लेकिन एक ऐसा सदाबहार गीत भी है जो करीब पांच दशक बाद भी अपनी मिठास और भक्ति भाव की वजह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। ये गाना है दिग्गज गायिका आशा भोसले की आवाज़ में सजा साल 1977 की फिल्म 'शिरडी के साईं बाबा' का 'दीपावली मनाई सुहानी'।

भाई साहब, ये सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि त्योहार और भक्ति का एक मस्त वाला संगम है। आज भी दिवाली के मौके पर या फिर साईं संध्या और भजनों के कार्यक्रमों में ये गाना स्पेशल तरीके से सुना और बजाया जाता है। इस कालजयी रचना को म्यूजिक दिया था पांडुरंग दीक्षित ने, जबकि इसके बोल मनोज कुमार ने लिखे थे। सोचो, तब भी ऐसी तगड़ी टीम थी!

अब बात करें फिल्म की, तो अशोक वी. भूषण की डायरेक्टेड और मनोज कुमार की प्रोड्यूस्ड ये फिल्म अपने टाइम की धांसू हिट साबित हुई थी। कम बजट में बनी इस भक्ति वाली फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया, बल्कि 1977 की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई। इस फिल्म ने शिरडी के साईं बाबा की महिमा को जन-जन तक पहुंचाया था।

फिल्म में सुधीर दल्वी ने साईं बाबा का लीड रोल प्ले किया था, जिसने उन्हें गजब की पहचान दिलाई। इसके अलावा, फिल्म में खुद प्रोड्यूसर मनोज कुमार के साथ राजेंद्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और प्रेमनाथ जैसे बड़े-बड़े स्टार्स भी थे। फिल्म की कहानी और उसके भक्ति वाले गानों ने लोगों के दिलों पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि इतने साल बाद भी ये फिल्म और इसके गाने आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं।

आज के दौर में जब हर दिवाली पर नए गानों की खोज चलती रहती है, तब आशा भोसले का ये पुराना गीत एक सुकून भरा अहसास दिलाता है। ये इस बात का सबूत है कि अगर म्यूजिक में भक्ति और इमोशन हों, तो वो टाइम की सारी बाउंड्रीज़ तोड़कर अमर हो जाता है। 'दीपावली मनाई सुहानी' आज भी दिवाली की रौनक को एक स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल टच देता है, जो इसे मॉडर्न पार्टी गानों की भीड़ से एकदम अलग खड़ा करता है। अब आप ही बताओ, आज के गानों में वो बात है क्या?