फिल्में बनाना अब 'टेढ़ी खीर'? बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने खोले दिल के राज़!

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बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े नाम आजकल फिल्म बनाने की चुनौतियों और कमाई के नए तरीकों पर खुलकर बात कर रहे हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट के सीईओ विशाल रामचंदानी, सनशाइन पिक्चर्स के विपुल अमृतलाल शाह, पूजा फ़िल्म्स के जैकी भगनानी और साउथ के जाने-माने निर्माता दिल राजू ने अपने अनुभव साझा किए हैं. इन्होंने 'डॉन' फ्रेंचाइज़ी, 'द केरल स्टोरी' और 'कुली नं. 1' जैसी हिट फ़िल्में दी हैं. वहीं, दिल राजू की झोली में अक्षय कुमार के साथ 'SVC60' और सलमान खान-नयनतारा स्टारर 'SVC63' जैसी फिल्में भी हैं.

कहानी, कहानी और बस कहानी: बदलता सिनेमा का खेल

विशाल रामचंदानी मानते हैं कि, 'फिल्म बनाने के लिए ये एक एक्साइटिंग टाइम है.' उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सिनेमाघरों के दर्शक छीन लिए हैं. उन्होंने देखा है कि अलग-अलग जॉनर, बजट और भाषाओं की फिल्मों को थियेटर में दर्शक मिले हैं. लेकिन अब चुनौती ये है कि आपको अपनी कहानी और कंटेंट पर पहले से ज़्यादा भरोसा करना होगा, सिर्फ प्री-सेल्स के भरोसे काम नहीं चलेगा. उनका साफ कहना है कि अगर दर्शकों को फिल्म देखने लायक लगी, तो वे उसे देखने ज़रूर आएंगे.

विपुल अमृतलाल शाह का मानना है कि फिल्म बनाना हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है जिससे पता चले कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा. इसलिए हमेशा बेहतर कहानियों की तलाश करनी पड़ती है. सनशाइन पिक्चर्स के लिए ये चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि वे किसी एक जॉनर की फिल्में नहीं बनाते, बल्कि नए विषयों और शैलियों पर काम करते हैं. ओटीटी के आने के बाद दर्शकों के पास एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शन हैं, इसलिए अब ऐसी कहानियों की ज़रूरत है जिनसे दर्शक खुद को जोड़ सकें.

दिल राजू कहते हैं कि फिल्म बनाना कभी आसान नहीं था, लेकिन आज के दौर में चुनौतियां और भी ज्यादा हैं. फिल्मों का बजट बढ़ गया है और दर्शकों के पास ओटीटी के रूप में कई विकल्प हैं. ऐसे में लोगों को दो घंटे से ज़्यादा के लिए सिनेमाघरों तक लाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. इसके लिए फिल्म का कंटेंट इतना दमदार होना चाहिए कि वह दर्शकों को थियेटर तक खींच सके और आखिर तक उन्हें बांधे रखे.

जैकी भगनानी भी इस बात से सहमत हैं कि दर्शकों की पसंद लगातार बदल रही है. बजट का दबाव है और मार्केटिंग का खर्च भी काफी बढ़ गया है. उनके लिए एक निर्माता के तौर पर सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि सही कहानी चुनना, उसे सही तरीके से पेश करना, लागत को कंट्रोल में रखना और ये पक्का करना भी है कि फिल्म अपने दर्शकों तक पहुंचे.

बॉक्स ऑफिस ही सब कुछ नहीं: कमाई के नए जुगाड़

फिल्मों से होने वाली कमाई के बारे में विशाल रामचंदानी बताते हैं कि सिनेमाघरों की कमाई के अलावा डिजिटल/ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स, सैटेलाइट टीवी राइट्स और म्यूज़िक राइट्स आय के मेन सोर्स बन गए हैं. इसके साथ ही मर्चेंडाइजिंग, ब्रांड पार्टनरशिप और आईपी के ज़रिए भी कमाई के मौके बढ़ रहे हैं. उनका लक्ष्य ऐसी आईपी बनाना है जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म, फॉर्मेट और बाजारों में कमाई कर सके. उनकी हाल की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक 'मिर्जापुर: द मूवी' रही है.

विपुल शाह कमाई के स्रोतों को आमतौर पर पांच कैटेगरी में रखते हैं. इसके अलावा जहाज़, एयरलाइंस, केबल नेटवर्क और होटलों में प्रसारण के अधिकार जैसे कई दूसरे अधिकार भी होते हैं. हालांकि, आजकल इन्हें एक साथ पैकेज के तौर पर बेचा जाता है और इनकी कमर्शियल वैल्यू पहले से काफी कम हो गई है.

दिल राजू बताते हैं कि थियेटर और डिजिटल/ओटीटी अधिकारों के अलावा कभी-कभी हिंदी या दूसरी भाषाओं में डबिंग के अधिकारों से भी कमाई होती है. बड़ी फिल्मों के लिए थियेटर से होने वाली कमाई आज भी इमोशनली और कमर्शियली सबसे इंपोर्टेंट मानी जाती है, लेकिन कमाई के ये दूसरे सोर्स फिल्म की लागत वसूलने और टोटल बिज़नेस को बैलेंस करने में अहम रोल निभाते हैं.

जैकी भगनानी भी कहते हैं कि फिल्म का बिज़नेस अब सिर्फ सिनेमाघरों की कमाई तक ही सीमित नहीं रह गया है. ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स भी बड़े सोर्स हैं. उनकी प्रोडक्शन कंपनी पूजा फ़िल्म्स की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से अच्छी कहानियों को पहचानना और उन्हें पर्दे पर लाना रही है, लेकिन समय के साथ फिल्म का कारोबार बदल गया है, इसलिए अब काम के तरीके में भी बदलाव हो रहे हैं. अब प्रोडक्शन हाउस बजट को लेकर ज़्यादा सतर्क हैं और नए प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन सोच-समझकर करते हैं. वे अब नए आईपी (बौद्धिक संपदा) बनाने पर भी ध्यान देते हैं.

हिट फिल्म का 'फॉर्मूला': पर्दे के पीछे की मेहनत

विशाल रामचंदानी बताते हैं कि उनका मेन बिज़नेस कंटेंट बनाने पर ही बेस्ड है, जिसमें फीचर फिल्म और लंबी वेब सिरीज़ शामिल हैं. उनका गोल हर साल लगभग तीन फीचर फिल्में और दो सिरीज़ बनाने का है, ताकि फिल्मों और सिरीज़ के बीच संतुलन बना रहे. वे नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहे हैं, जैसे म्यूज़िक लेबल शुरू करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ (आईपी), मर्चेंडाइजिंग और नए मीडिया के अवसरों पर काम करना, साथ ही इंटरनेशनल कोलाबोरेशन की पॉसिबिलिटीज भी तलाश रहे हैं. उनका उद्देश्य एक ऐसी क्रिएटिव कंपनी बनना है जो दमदार कहानियां बनाए और उन्हें दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाए.

विपुल शाह बताते हैं कि वे फिल्म शुरू करने से पहले काफी तैयारी और रिसर्च करते हैं. उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे आंकड़े और योजनाएं सही हों. वे कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल की जांच-परख करते हैं और जब उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि सारा डेटा और मॉडल सही हैं, तभी वे फिल्म बनाना शुरू करते हैं. उनका मानना है कि फिल्म बनाना एक टीम एफर्ट है. इसमें स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तक, हर किसी का इंपोर्टेंट रोल होता है और जब पूरी टीम एक यूनिट की तरह काम करती है तभी एक अच्छी फिल्म बन पाती है.

दिल राजू बताते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस का मूल बिज़नेस मॉडल सही कहानी और सही डायरेक्टर को सेलेक्ट करने, बजट को सख्ती से कंट्रोल करने, फिल्म को बेहतर तरीके से पेश करने और उसकी सही रिलीज़ सुनिश्चित करने पर बेस्ड है. इसके बाद कमाई थियेटर, ओटीटी, सैटेलाइट, म्यूज़िक और दूसरे अधिकारों के ज़रिए होती है. उन्होंने तमिल और हिंदी भाषाओं में भी फिल्में बनाई हैं. उनका कहना है कि प्लान बनाने में डेटा और स्प्रेडशीट्स हेल्प करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा कहानी की "आत्मा", डायरेक्टर के विजन और इस बिलीव पर बेस्ड होता है कि दर्शक उससे जुड़ पाएंगे.

कुल मिलाकर, अब फिल्में बनाना सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि फुल-प्रूफ स्ट्रैटेजी और दिमाग का खेल बन गया है. क्या आपको लगता है कि इस बदलती दुनिया में बॉलीवुड वाकई कुछ नया जादू दिखा पाएगा?