अंशुला कपूर का दिवाली लुक: शादी के बाद पहली दिवाली पर छा गईं 'कपूर की लाडली'!

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पटाखे तो बाद में फूटे, पहले अंशुला कपूर का लुक सोशल मीडिया पर आग लगा गया! हाल ही में एक दिवाली पार्टी में अंशुला ने ऐसा कमाल दिखाया कि हर कोई देखता रह गया. फिल्ममेकर बोनी कपूर की लाडली, जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सादगी भी स्टाइलिश हो सकती है, और कैसे! शादी के बाद उनकी ये पहली दिवाली थी और यकीनन उन्होंने इस त्योहार को अपने अंदाज़ से और भी खास बना दिया है.

अंशुला एस्क्वायर इंडिया और माइकल कोर्स की दिवाली पार्टी में गहरे गुलाबी रंग के बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश स्कर्ट-टॉप में पहुंचीं. उनका ये आउटफिट देखने में बिलकुल लहंगे वाली वाइब दे रहा था, जो ट्रेडिशनल होते हुए भी बेहद मॉडर्न और ट्रेंडी लग रहा था. इसे देखकर तो यही लग रहा था कि अब तो लड़कियां दिवाली के लिए या किसी भी आने वाले फंक्शन के लिए ड्रेस अप होने का आइडिया यहीं से लेने वाली हैं. सच कहें तो, इस फेस्टिव सीज़न के लिए ये लुक एकदम परफेक्ट था और अंशुला ने इसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया.

आउटफिट ने लूटी महफ़िल

अंशुला के आउटफिट की बात करें तो, स्कर्ट के साथ उन्होंने स्वीटहार्ट नेकलाइन और फुल स्लीव्स वाला मैचिंग ब्लाउज पहना था. ब्लाउज की स्लीव्स के बॉर्डर पर गोल्डन धागे का बारीक काम था, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था और इसे एक रिच लुक दे रहा था. स्कर्ट के बॉर्डर और बीच-बीच में भी बड़े करीने से थ्रेड वर्क एम्ब्रायडरी की गई थी. इस खूबसूरत और बारीक एम्ब्रायडरी वर्क ने पूरे आउटफिट को एक परफेक्ट फेस्टिव वाइब दी, जो अंशुला की पर्सनालिटी पर खूब फब रही थी. इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पिंक और हरे रंग का प्रिंटेड दुपट्टा बड़े ग्रेस के साथ कैरी किया था, जो पूरे आउटफिट को एक नया आयाम दे रहा था और उसमें एक फ्रेशनेस जोड़ रहा था. ये दुपट्टा उनके गुलाबी आउटफिट में रंग का एक मजेदार पॉप था.

अपने इस ग्रेसफुल लुक को और निखारने के लिए अंशुला ने बहुत ही क्लासी और मिनिमल ज्वैलरी चुनी. उन्होंने एक बेहद खूबसूरत स्टेटमेंट चोकर पहना था, जो उनके नेकलाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और उन्हें एक रॉयल टच दे रहा था. कमाल की बात ये कि उन्होंने कानों में कोई ईयररिंग्स नहीं पहने, फिर भी उनका लुक अधूरा नहीं लगा, बल्कि और भी एलिगेंट और बैलेंस दिखा. हाथ में स्टेटमेंट रिंग और एक स्टाइलिश क्लच भी था, जो उनके मिनिमल एक्सेसरीज के साथ परफेक्ट लग रहा था और पूरी अपीयरेंस में चार चांद लगा रहा था.

मेकअप की बात करें तो, अंशुला का मेकअप भी उनके आउटफिट जितना ही सटल और एलिगेंट था. उनका ग्लोइंग बेस, न्यूड लिपस्टिक और कर्ली बालों में बनाई गई एक सुंदर ब्रेड उनके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रही थी. माथे पर निकली हल्की लटें उनके लुक में एक सॉफ्टनेस ऐड कर रही थीं, जिससे उनका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था. उनका ये सिंपल हेयरस्टाइल पूरे लुक को और ज्यादा ग्रेसफुल और एफर्टलेस बना रहा था. ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी कम मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल भी आपको सबसे अलग दिखा सकता है.

सोशल मीडिया पर अंशुला का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. शादी के बाद पहली दिवाली के इस जश्न में अंशुला के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी, और उनका ये सादा लेकिन क्लासी अंदाज़ हर किसी को बहुत पसंद आया. लोग उनकी खूबसूरती और सादगी के कायल हो गए हैं. ईमानदारी से कहें तो, अंशुला ने दिखा दिया कि कैसे बिना ज्यादा तामझाम के भी आप किसी भी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो और सबके दिल जीत सकते हो!

तो बताओ, अंशुला का ये फेस्टिव लुक आपको कितना पसंद आया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना!