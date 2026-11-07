आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ: अक्टूबर के किंग-क्वीन कौन बनेगा? भारत की दीप्ति शर्मा भी मैदान में!

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आईसीसी ने अक्टूबर 2026 के 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए मेल और फीमेल कैटेगरी में छह टॉप खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर दिया है. और इस लिस्ट में अपनी इंडिया की धाकड़ ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का नाम भी शामिल है, जिससे हम सभी को थोड़ी ज़्यादा खुशी हुई है!

पुरुष वर्ग: किनका बल्ला-गेंद चला?

मेल कैटेगरी में साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन, पाकिस्तान के अराफात मिन्हास और वेस्टइंडीज के शाई होप का नाम है. मार्को यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया. दूसरे टेस्ट में तो 85 रन ठोकने के साथ छह विकेट भी झटके, जिससे साउथ अफ्रीका की टीम पारी और 31 रन से जीती. तीसरे टेस्ट में भी अर्धशतक और तीन विकेट लिए, जिसकी बदौलत वो आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए. भाई, क्या ही जलवा है!

अराफात मिन्हास, पाकिस्तान के इस ऑलराउंडर ने तो घरेलू वनडे ट्राई-सीरीज़ में बवाल काट दिया. पांच मैचों में 149 रन बनाए और नौ विकेट लिए. इंग्लैंड के खिलाफ 59 रन की पारी खेलने के बाद 40 रन देकर छह विकेट चटका दिए – घरेलू मैदान पर किसी पाकिस्तानी बॉलर का दूसरा बेस्ट वनडे बॉलिंग परफॉर्मेंस. फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंदों पर नॉट आउट 61 रन बनाकर पाकिस्तान को 326 रन का टारगेट चेज़ करवा दिया. ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज़’ का खिताब भी उन्हीं को मिला. एकदम हीरो वाली एंट्री!

और शाई होप! वेस्टइंडीज के इस बैट्समैन ने इंडिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ में धमाकेदार बल्लेबाज़ी की. तीसरे वनडे में नॉट आउट 162 रन बनाकर वेस्टइंडीज को 352 रन का बड़ा टारगेट चेज़ करवा दिया, जो टीम का वनडे में सबसे बड़ा सफल रन चेज़ था. उसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में दो सेंचुरी मारीं, चौथे टी20 में 50 गेंदों पर नॉट आउट 102 रन बनाए. पूरी सीरीज़ में 261 रन और 190.51 का स्ट्राइक रेट. यार, ये तो सिर्फ़ छक्के मारने आया था!

महिला वर्ग: भारत की शेरनी और बाकी सूरमा

फीमेल कैटेगरी में भारत की दीप्ति शर्मा के अलावा बांग्लादेश की शोभना मिस्त्री और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड नॉमिनेट हुई हैं. अपनी दीप्ति शर्मा ने अक्टूबर में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ में धांसू परफॉर्मेंस दिया. वडोदरा में दूसरे वनडे में अपना दूसरा वनडे शतक लगाया और साथ में तीन विकेट भी लिए. इस मैच को भारत ने 121 रन से जीता और सीरीज़ भी अपने नाम की. रायपुर में पहले टी20 में भी 49 रन की तूफानी पारी खेली और टी20 सीरीज़ के बाकी मैचों में दो विकेट भी लिए. फुल ऑन स्वैग!

शोभना मिस्त्री ने बांग्लादेश के लिए इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में 134 गेंदों पर 118 रन बनाए, जिसमें 18 चौके शामिल थे. ये वनडे क्रिकेट में किसी भी बांग्लादेशी महिला बल्लेबाज़ का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. हालांकि टीम जीती नहीं, पर उन्होंने सीरीज़ में कुल 129 रन बनाए. क्या ही बैटिंग थी!

एनाबेल सदरलैंड ने अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में शानदार खेल दिखाया. बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट लिए और नॉट आउट 25 रन भी बनाए. सीरीज़ के आखिरी मैच में नॉट आउट 74 रन की पारी खेली और दो विकेट भी झटके. कुल मिलाकर तीन वनडे में 99 रन और छह विकेट उनके नाम रहे. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दो टी20 मुकाबलों में उन्होंने 19 रन बनाए और एक विकेट लिया. मल्टी-टैलेंटेड!

अब इन छह सितारों में से कौन बनेगा अक्टूबर का 'प्लेयर ऑफ द मंथ'? आपका फेवरेट कौन है, कमेंट्स में बताओ!