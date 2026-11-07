फराह खान का बेडरूम मेकओवर: करण जौहर भी बोले- अब तक का सबसे क्लासी बेडरूम

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फराह खान, जो अक्सर सेलेब्स के घरों में तांक-झांक करती फिरती हैं (हम जानते हैं, सबको पसंद है!), इस बार उन्होंने अपने ही घर का टूर करा दिया है! नहीं, ड्राइंग रूम नहीं, सीधा अपने प्राइवेट बेडरूम का। और भाईसाहब, क्या बेडरूम मेकओवर करवाया है! पुराने इंटीरियर से बोर हो गई थीं मैडम, सो कुछ नया, कुछ हटके कर डाला।

अपने यूट्यूब व्लॉग में फराह ने अपने बेडरूम की पहले की और अब की झलकियां दिखाईं, और सच कहें तो पूरा कमरा 'उठा' लिया है उन्होंने! पहले जो भी था, अब वो लग्जरी और क्लासी बन चुका है। बेड से लेकर कारपेट तक, सब बदल डाला है।

कमरे की दीवारें नए वॉलपेपर से चमक रही हैं, और वो स्टाइलिश हैंगिंग लाइट्स? भई, उन्होंने तो सच में चार चांद लगा दिए हैं। पंखा भी कोई मामूली नहीं, एकदम क्लासी वाला है। और कलर कॉम्बिनेशन तो देखो - बेड और दीवारों का रंग एक जैसा रखकर उन्होंने अपने कमरे को एक फ्लो वाला लुक दिया है।

एक कोने में पढ़ने या चिल करने के लिए ऑरेंज कलर का काउच रखा है, जो लाइट कलर के कमरे में एक मस्त वाइब्रेंट टच दे रहा है। उसके साथ लैंप, स्टैंडिंग फैन और दीवारों पर लगे आर्टवर्क तो कमाल के हैं। फ्रेशनेस के लिए ताजे फूल और इंडोर प्लांट्स भी रखे हैं, और टेबल पर गणपति जी की प्यारी सी मूर्ति भी है। एकदम घर वाला फील, पर 5-स्टार होटल वाला स्वैग!

बेड के सामने एक बड़ी सी टीवी भी लगाई है (क्योंकि हम जानते हैं, रात में मूवी टाइम तो होता ही है!), और उसके बगल में अलमारी भी है। लेकिन रुकिए, ये तो अभी ट्रेलर था! फराह ने अपने बेडरूम को दो हिस्सों में बांटा है - एक हिस्से में उन्होंने वॉकिंग वॉर्डरोब और अपना वैनिटी एरिया बनवा लिया है। जी हां, सिर्फ बेडरूम नहीं, पूरा मेकअप और फैशन जोन एक ही जगह!

और अब बात करते हैं उनके लग्जरी बैग्स कलेक्शन की। फराह ने अपने महंगे ब्रांडेड बैग्स का पूरा खजाना भी दिखाया। कई सारे तो उनके जिगरी दोस्त करण जौहर ने गिफ्ट किए हैं। अब ये दोस्त भी ऐसा हो तो किसे महंगे बैग्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, है ना?

फराह का ये नया और आलीशान बेडरूम देखकर करण जौहर भी शॉक रह गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये फराह का अब तक का सबसे क्लासी और खूबसूरत बेडरूम है! और हम कहेंगे कि करण बिल्कुल गलत नहीं हैं, क्योंकि ये रूम सच में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। फैंस को भी उनका ये नया लुक काफी पसंद आया है। अब आप बताओ, आपको फराह का ये बेडरूम वाइब कैसा लगा?