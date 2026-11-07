लारा दत्ता ने 'रामायणम्' की कैकेयी के लिए किया इमोशनल पोस्ट: “इतिहास की सबसे गलत समझी गई औरत”

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नितेश तिवारी की मच-अवेटेड फिल्म 'रामायणम्' 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म करीब 100 देशों में 59,000 स्क्रीन्स पर एक साथ आई है, जिसमें अकेले भारत में 9,000 एक्स्ट्रा स्क्रीन्स शामिल हैं। 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट वाली इस दो-पार्ट की फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं। लॉस एंजिल्स में पिछले हफ्ते इसका प्रीमियर हुआ था और एकेडमी थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग भी की गई। तीन घंटे पंद्रह मिनट लंबी 'रामायणम्: पार्ट 1' को U सर्टिफिकेट मिला है।

फिल्म में राजा दशरथ का रोल अरुण गोविल निभा रहे हैं और उनकी तीन रानियों में से एक कैकेयी के किरदार में दिख रही हैं लारा दत्ता। फिल्म रिलीज होते ही लारा दत्ता ने एक लंबा-चौड़ा इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने इस किरदार को इतिहास की सबसे गलत समझी जाने वाली महिलाओं में से एक बताया है। पौराणिक कथा 'रामायण' में कैकेयी वो हैं जिन्होंने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा था।

लारा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "कई साल पहले एक दिली ख्वाहिश के तौर पर शुरू हुआ था… खुद से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बनना। सब कुछ से बड़ा। कुछ ऐसा जो समय से भी आगे हो, कुछ ऐसा जो हमारे होने के ताने-बाने में बुना हो। और आज, उस ख्वाहिश को एक ऐसी कहानी में जगह मिली है जो हमेशा की तरह हमेशा के लिए है।" उन्होंने कैकेयी का किरदार निभाना बड़ा सौभाग्य बताया और उसकी इंसानियत को ज़िंदा करने की जिम्मेदारी पर बात की, जिसमें उसका गुस्सा, कमजोरियां, अपराधबोध और पछतावा शामिल है।

लारा ने कैकेयी को ऐसी औरत बताया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया, और कहा कि शायद कोई यह भी कह सकता है कि उसे उसी रास्ते पर ले जाया गया जिस पर उसे हमेशा चलना था। उन्होंने अपनी आभारीता व्यक्त की। पोस्ट के साथ लारा ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो अलग-अलग अवतार में दिख रही हैं। आखिरी तस्वीर में उनकी नथ और अंगूठी उतारकर रखी है, जो शायद किरदार से बाहर आने या उसके अंत को दर्शा रहा है।

लारा दत्ता ने अपने पोस्ट के अंत में उम्मीद जताई है कि वो माता कैकेयी के साथ न्याय करेंगी और दर्शक सदियों की सोच से परे देखकर उन्हें उनके अहम रोल के लिए अपनाएंगे। उनका ये पोस्ट कैकेयी के कैरेक्टर को एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है। क्या आप भी लारा की बात से सहमत हैं कि कैकेयी को गलत समझा गया?