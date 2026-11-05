रजनीकांत की 'धर्मन' में श्रीलीला की एंट्री, 'केट्टा पैयन' मचाएगा धमाल!

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एक्ट्रेस श्रीलीला के करियर में एक और बड़ा प्रोजेक्ट जुड़ गया है. वह सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म 'धर्मन' में नज़र आने वाली हैं. यह पहली बार है जब श्रीलीला किसी सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी

इस धमाकेदार एंट्री का ऐलान खुद कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस 'राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल' ने 4 नवंबर 2026 को किया है. उन्होंने श्रीलीला का वेलकम करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, "उनमें एक खास चमक है, वह एकदम 'पटाखा' हैं. 'धर्मन' में खूबसूरत श्रीलीला का स्वागत है."

अश्वथ मारिमुथु, जो 'ओह माय कडावुले' और 'ड्रैगन' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और यह उनका रजनीकांत के साथ पहला प्रोजेक्ट है. 'धर्मन' में श्रीलीला के अलावा सिमरन, नयनतारा, योगी बाबू और राशी खन्ना जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. श्रीलीला और नयनतारा हाल ही में इस कास्ट का हिस्सा बनी हैं.

फिल्म के पहले पोस्टर से पता चला है कि रजनीकांत एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं. मेकर्स ने उनके किरदार को 'केट्टा पैयन' (यानी 'बैड गाय' या बुरा आदमी) बताया है, जो 1978 की उनकी यादगार फिल्म 'मुलम मलारुम' की याद दिलाता है. कुछ पोस्टर्स में तो रजनीकांत के हाथों पर खून भी लगा दिख रहा है, जिससे साफ है कि उनका किरदार ग्रे शेड्स वाला, यानी कुछ हद तक नकारात्मक हो सकता है. क्या बात है, सुपरस्टार विलेन बनकर क्या जलवा दिखाएंगे, ये देखना मज़ेदार होगा!

'धर्मन' का तीसरा प्रोडक्शन शेड्यूल सितंबर में पूरा हो गया है और अब इसकी शूटिंग अंतिम चरण में है. श्रीलीला ने इस साल की शुरुआत में 'पराशक्ति' से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था और अब उनके पास धनुष के साथ 'ओम' और अजित कुमार के साथ 'डेयरडेविल' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं. 'धर्मन' के साथ तो उनका ग्राफ रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है!

इस फिल्म को 'राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल' और 'टर्मरिक मीडिया' के आर. महेंद्रन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, और 'पेटा', 'दरबार', 'जेलर', 'वेट्टैयन', 'कुली' और 'जेलर 2' के बाद वे एक बार फिर रजनीकांत के साथ जुड़े हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स इसे अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है. भाईसाब, अब बस इंतज़ार है कि ये 'केट्टा पैयन' बड़े परदे पर कब धमाल मचाएगा!