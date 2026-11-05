Rise & Fall 2 में निहारिका और जशवंत: ये दोस्ती है या कुछ और?

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रियलिटी शो 'Rise & Fall Season 2' में निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की बढ़ती नज़दीकियां आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं. शो के दौरान उनकी बातचीत, फ्लर्टिंग और एक-दूसरे के प्रति उनका बर्ताव फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. लेकिन, इन सब चर्चाओं के बीच दोनों ने साफ कर दिया है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, और निहारिका ने तो किसी भी रोमांटिक एंगल की संभावना से साफ इंकार किया है.

शो के एक ताज़ा प्रोमो में दोनों की केमिस्ट्री साफ़ दिखाई दी. इस प्रोमो में जशवंत ने निहारिका की आँखों की तारीफ की और जब उन्होंने निहारिका का हाथ पकड़ा, तो निहारिका शर्माती हुई नज़र आईं. इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन दोनों अभी भी इसे सिर्फ एक सहज दोस्ती बता रहे हैं.

इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात यह है कि निहारिका की दोस्ती जशवंत की पूर्व प्रेमिका अकृति नेगी के साथ है. जशवंत और अकृति की मुलाकात 'MTV Splitsvilla X5' के दौरान हुई थी, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था. निहारिका और जशवंत की नज़दीकियों के बावजूद, अकृति और निहारिका की दोस्ती में कोई खटास आई हो, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

निहारिका के निजी जीवन की बात करें तो वह इससे पहले 'Splitsvilla X6' के दौरान सौरभ बेदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी सुर्खियों में रही थीं. निहारिका ने सितंबर 2026 में सौरभ के साथ अपने ब्रेकअप की पुष्टि की थी. इसके बाद अक्टूबर 2026 में सौरभ ने डेलनाज़ दरुवाला के साथ अपनी तस्वीरें साझा की थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, हालांकि धोखे के आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

निहारिका तिवारी का नाम पहले भी रियलिटी शो के विवादों से जुड़ चुका है. 'Splitsvilla X6' के फिनाले के दौरान उनकी होस्ट निया शर्मा के साथ तीखी बहस हुई थी, जो काफी वायरल रही थी. उस समय निया शर्मा ने निहारिका पर इंटरव्यू और पॉडकास्ट में पक्षपाती होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी. अब 'Rise & Fall Season 2' में जशवंत के साथ उनकी यह केमिस्ट्री शो में आगे क्या नया मोड़ लेती है, यह देखना तो दिलचस्प होगा ही. आखिर कब तक चलेगी ये ‘सिर्फ दोस्ती’ वाली कहानी?