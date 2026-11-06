बाय-बाय परफेक्ट फ़ीड! Gen Z क्यों दीवानी है 'फ़ोटो डंप' की?

मनोरंजन

एक ज़माना था जब इंस्टाग्राम पर कोई भी फ़ोटो डालने से पहले लोग उसकी हर चीज़ पर बहुत ध्यान देते थे. फ़ोटो का रंग कैसा है, बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं, सभी तस्वीरें एक जैसी 'थीम' में फिट बैठती हैं या नहीं – इन सब बातों का खास ख्याल रखा जाता था. लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह सोच तेज़ी से बदल रही है.

Gen Z के बीच आजकल 'फ़ोटो डंप' का चलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. इसमें लोग एक ही पोस्ट में कई अलग-अलग तस्वीरें शेयर करते हैं. इनमें से कुछ अच्छी क्वालिटी की हो सकती हैं, तो कुछ बिल्कुल कैज़ुअल और बिना किसी तैयारी के ली गई भी होती हैं.

क्या है ये फ़ोटो डंप का ट्रेंड?

'फ़ोटो डंप' का मतलब है एक ही पोस्ट में कई फ़ोटो को एक साथ शेयर करना. इसमें किसी खास इवेंट की तस्वीरों के साथ-साथ खाने की फ़ोटो, दोस्तों के साथ मस्ती, घूमने-फिरने की झलकियां, आसमान की तस्वीरें, सेल्फ़ी और रोज़मर्रा के छोटे-छोटे पल शामिल हो सकते हैं. मज़े की बात ये है कि इन तस्वीरों का एक-दूसरे से मेल खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता.

इसका असल मकसद किसी खास स्टाइल में तस्वीरें दिखाने के बजाय अपनी ज़िंदगी के अलग-अलग पलों को बस वैसे ही शेयर कर देना है, जैसे वे हैं. नो फ़िल्टर, नो फ़ेक स्माइल, बस रियल लाइफ.

Gen Z को क्यों आ रहा है इतना पसंद?

इस ट्रेंड की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया पर 'परफेक्ट' दिखने के दबाव को कम करना है. पहले लोग अपनी प्रोफ़ाइल को एक खास अंदाज़ में सजाकर रखते थे, मानो कोई मैगज़ीन हो, लेकिन अब कई युवा दिखावटी दिखने के बजाय ज़्यादा नॉर्मल और असली दिखना चाहते हैं.

'फ़ोटो डंप' उन्हें बिना ज़्यादा सोचे-समझे अपनी यादें शेयर करने का मौका देता है. इसके साथ ही, हर फ़ोटो को एडिट करने, सही लाइट और बैकग्राउंड ढूंढने या एक जैसी तस्वीरें चुनने की ज़रूरत भी कम हो जाती है. आजकल के युवा अपनी ज़िंदगी के छोटे और आम पलों को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं, जितनी किसी खास मौक़े को.

क्या परफेक्ट इंस्टाग्राम फ़ीड का दौर ख़त्म हो गया?

अभी ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि आज भी कई लोग अपनी प्रोफ़ाइल को सुंदर और व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं. हालांकि, 'फ़ोटो डंप' का बढ़ता चलन साफ़ दिखाता है कि Gen Z के लिए सोशल मीडिया अब सिर्फ़ अच्छी तस्वीरें दिखाने का ज़रिया नहीं, बल्कि अपनी यादें और रियल ज़िंदगी को बेझिझक शेयर करने की जगह भी बन रहा है.

यह ट्रेंड बताता है कि Gen Z अब सोशल मीडिया पर दिखावे से ज़्यादा अपनी असली ज़िंदगी के पलों को वैल्यू दे रही है. उनके लिए हर फ़ोटो का खूबसूरत या परफेक्ट होना मायने नहीं रखता, बल्कि उसमें कोई याद, कोई भावना या कोई खास पल जुड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है. तो क्या आप भी अपनी 'फ़ोटो डंप' वाली वाइब्स शेयर करने के लिए तैयार हैं?