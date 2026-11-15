2026 में गूंजी इन TV सितारों के घर शहनाई, कौन बना किसका हमसफर?

मनोरंजन

2026 का साल वाकई कमाल का रहा! टीवी के कई स्टार्स ने इस साल अपने हमसफर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की. जहां कुछ ने अपने प्यार को एक नया नाम दिया, वहीं कुछ ने सबको चौंका दिया. तो भई, बिना देर किए आपको बताते हैं कि इस साल किन-किन सेलेब्स ने शादी का लड्डू खाया और अपनी लाइफ की नई पारी शुरू की.

सबसे पहले बात करते हैं टीवी एक्टर अंकुर वर्मा और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लीना वर्मा की. इन्होंने तो फरवरी में ही शादी कर ली थी. परिवार और खास दोस्तों के बीच सात फेरे लेकर इन दोनों ने अपना प्यार पक्का कर लिया. क्या कहते हैं, सादगी में भी गजब का स्वैग है ना?

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और 'बिग बॉस 18' का हिस्सा रहे रजत दलाल भी अपनी गर्लफ्रेंड माही राणा के साथ इस साल शादी के बंधन में बंध गए. रजत ने तो शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके सबको हैरान ही कर दिया था. भई, आजकल सरप्राइज़ मैरिज का ट्रेंड चल रहा है क्या?

अब बात उस शादी की जिसने सबको 'जेनिफर' मोमेंट दिया! एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने इस साल सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इस्माइल संग शादी रचाकर अपने फैंस का दिल जीत लिया. 16 जुलाई को यूके में दोनों ने क्रिश्चियन वेडिंग की और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. लग रहा है, जेनिफर का प्यार सात समंदर पार भी पहुँच गया!

एक्ट्रेस पलक पुर्सवानी और रोहन खन्ना ने भी इस साल 26 जून को फेरे लिए. परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में इन लवबर्ड्स ने एक-दूजे का हाथ थामा. और तो और, शादी के बाद इन्होंने अपना नया घर भी खरीदा! वाह, शादी का पैकेज डील है ये तो – प्यार भी, घर भी!

एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने अपने बॉयफ्रेंड रमनदीप सिंह के साथ शादी कर ली. इनकी शादी में तो क्रिकेट जगत के कई सितारे भी शामिल हुए थे. चार्ली और रमन ने गुरुद्वारे में फेरे लेकर एक-दूजे को हमेशा के लिए अपना लिया. क्रिकेट और एंटरटेनमेंट, क्या बढ़िया मिक्स है!

मिस्टर फैजू और तान्या सिद्दीकी ने इस साल मदीना में निकाह किया. और फिर मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया, जिसमें टीवी के बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए.

'बेइंतेहा' एक्ट्रेस प्रीतिका राव ने तो हाल ही में गुपचुप शादी करके सबको चौंका दिया. उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया. प्रीतिका राव ने आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद भी लिया. लगता है, आजकल अचानक शादी करके फैंस को 'झटका' देना नया स्टाइल बन गया है!