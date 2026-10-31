पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान का ब्रेकअप: 3 साल का प्यार हुआ खत्म, फैंस शॉक में!

मनोरंजन

अरे भाई साहब, ये क्या हो गया! करवा चौथ के मौके पर एक शॉकिंग खबर सामने आई जिसने पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के सारे फैंस का दिल तोड़ दिया. पूरे तीन साल तक इनका प्यार चला, और अब ये खत्म? सुनकर ही कलेजा मुंह को आ गया!

एक रिपोर्ट की मानें तो, इस क्यूट जोड़ी ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. मतलब, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, शांति से जुदा हुए हैं. लेकिन, सबसे बड़ा बम तो ये है कि ब्रेकअप का फैसला इब्राहिम अली खान ने लिया था! अब ये बात कितनी सच है, ये तो वही जानें, क्योंकि न तो पलक और न ही इब्राहिम ने अभी तक इस खबर पर चुप्पी तोड़ी है. दोनों ने कुछ कंफर्म नहीं किया है, सब ऐसे ही हवा में है!

रिपोर्ट में सूत्रों ने और भी कुछ खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि ब्रेकअप के बाद दोनों के साथ प्लान किए गए शूट्स या तो रद्द कर दिए गए हैं, या फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. यार, दिल टूटने का असर काम पर भी दिखेगा, ऐसा सोचा न था! बेचारे, अब क्या करें.

अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अलग क्यों हुए? सूत्रों ने तो सीधा कह दिया, “हमें नहीं पता… लेकिन ब्रेकअप दोस्ताना रूप से हुआ है.” मतलब कोई ड्रामा नहीं, सब शांति-शांति! उनका कहना है कि पलक और इब्राहिम अपनी पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाना चाहते. और अभी उनका पूरा फोकस अपने-अपने करियर पर है. वैसे, सही भी है. करियर पहले, बाकी सब बाद में! लेकिन यार, फैंस तो जानना चाहते हैं ना!

याद है वो दिन, जब 2022 में पलक और इब्राहिम की डेटिंग की खबरें पहली बार जंगल की आग की तरह फैली थीं? मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर दोनों को पहली बार साथ देखा गया था. तब पलक ने पैपराजी से अपना चेहरा छिपाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन भाई, कैमरे की नजर से भला कौन बच पाया है! तभी से उनके रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई थी.

पिछले कुछ सालों में तो इन्हें कई बार साथ में देखा गया. इनमें उनके वेकेशन भी शामिल हैं. पलक और इब्राहिम कई बार सारा अली खान के साथ भी स्पॉट किए गए थे. पलक और सारा का साथ दिखना इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशन की गवाही माना जा रहा था.

इतनी बार साथ दिखने के बावजूद, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया. क्या बताएं, ये सेलेब्स भी ना, हमें तो बस सस्पेंस में ही रखते हैं!

दिसंबर 2024 में, पलक की मम्मी और हमारी प्यारी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इन डेटिंग अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया की ऐसी बातें उन्हें अब परेशान नहीं करतीं. और सही भी है, पलक का नाम तो अक्सर किसी न किसी के साथ जुड़ता ही रहता है. ये तो उनका 'ट्रेडमार्क' सा हो गया है.

अब पलक और इब्राहिम ने अचानक अलग होने का फैसला क्यों किया, ये तो वही दोनों जानें. हमें तो बस इतना ही पता है कि ये खबर सुनकर दिल टूट गया है. आपका क्या खयाल है, क्या ये ब्रेकअप बस कुछ टाइम का पॉज है या अब इनका रिश्ता परमानेंटली खत्म हो गया है? बताओ यार, क्या लगता है आपको?