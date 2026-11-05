करीना ने बताया सैफ पर चाकू से हमला: 'कॉफी विद करण' में खुलासा, मैं नाइट-टीशर्ट में ऑटो ढूंढ रही थी!

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बॉलीवुड के पावर कपल करीना कपूर खान और सैफ अली खान अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के मजेदार किस्से शेयर करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में 'कॉफी विद करण' में करीना ने एक ऐसा डरावना किस्सा बताया जिसने सबको चौंका दिया। यह बात है जनवरी 2025 की, जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ था और करीना उन्हें बचाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ी थीं।

करीना ने बताया कि उस खौफनाक रात में वह नाइट-टीशर्ट में सड़क पर चिल्ला रही थीं कि कोई ऑटो रोक दे। उस समय सैफ खून से लथपथ खड़े थे। यह सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे! बेबो ने कहा कि वह करीब छह महीने तक ठीक से सो नहीं पाईं।

जनवरी 2025 की वो डरावनी रात

करीना ने बताया, “मैं अपनी नाइट टी-शर्ट में थी। अच्छा हुआ कि किसी ने इसका वीडियो नहीं बनाया, करण। मैं सड़क पर चिल्ला रही थी- रुको, रुको।” उन्होंने आगे कहा कि यह सब किसी फिल्मी सीन जैसा था। उनके पास पायजामा पहनने का समय नहीं था और यह बात उन्होंने पहली बार बताई। सैफ के खून बहने के बीच वह पागलों की तरह रिक्शा तलाश रही थीं।

सैफ ने मजाक में कहा कि करीना की टी-शर्ट बेहद छोटी थी। उन्होंने कहा कि अगर उस सीन का वीडियो बनता तो काफी अलग होता। लेकिन परिवार के लिए वह रात बेहद डरावनी थी, इसमें कोई शक नहीं।

सैफ की बहादुरी और तैमूर का सवाल

सैफ अली खान ने बताया कि उन्होंने अपने छोटे बेटे जेह (जहांगीर) को बचाने के लिए हमलावर का सामना किया था। उन्होंने कहा, “जब मैं इस व्यक्ति से लड़ रहा था, तब उसने मुझे करीब 10 बार चाकू मारा।” सैफ ने बताया कि हिंदी फिल्मों में एक्शन सीन देखने और करने के अनुभव से उन्हें तुरंत पलटकर लड़ने का ख्याल आया और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सोचने का समय ही नहीं मिला।

एक्टर को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने परिवार को बचाने के लिए कोई हथियार उठाने के बारे में नहीं सोचा। घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक सजावटी तलवार लटकी थी, लेकिन संघर्ष के दौरान उनका ध्यान उस पर नहीं गया। सैफ ने बताया कि जेह ने उन्हें अपनी प्लास्टिक की तलवार दी और कहा कि अगली बार चोर आए तो इसका इस्तेमाल करना। जेह ने पूरी घटना देखी थी, इसलिए उसे लगता है कि वह बहुत अच्छे रक्षक हैं।

करीना ने बताया कि उन्होंने लिफ्ट में सैफ को बुरी तरह घायल देखा था। उनके बेटे तैमूर भी उस समय वहीं थे और उन्होंने अपने पिता को देखकर पूछा था कि क्या उनके अब्बा मर जाएंगे? सैफ ने उन्हें अस्पताल ले जाने का इशारा किया था और चोटें गंभीर होने के बावजूद उन्हें भरोसा था कि वह ठीक हो जाएंगे।

गंभीर चोटें और इब्राहिम का साथ

सैफ के गले पर गहरे और टेढ़े कट लगे थे। चाकू का एक टूटा हुआ हिस्सा उनकी पीठ में फंस गया था। करीना ने कहा कि चाकू एक मिलीमीटर भी ज्यादा अंदर चला जाता, तो चोट जानलेवा हो सकती थी। सैफ ने बताया कि चोट का असर रीढ़ पर पड़ा और उनके पैर में कुछ संवेदना कम हो गई।

करण जौहर ने बताया कि हमले के बाद परिवार से संपर्क करने वाले शुरुआती लोगों में वह भी शामिल थे। उन्होंने सैफ के बच्चों इब्राहिम अली खान और सारा अली खान से बात की थी। सैफ ने बताया कि ऑपरेशन के बाद जब उन्हें होश आया, तब परिवार उनके पास मौजूद था। सैफ के मुताबिक इब्राहिम बहुत परेशान था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह गुस्से में था।

सैफ और करीना ने यह भी बताया कि हमले वाली रात घर पर ड्राइवर क्यों नहीं था। सैफ ने कहा कि ड्राइवर शाम को अपने परिवार के पास घर चला जाता है, इसलिए कोई ड्राइवर नहीं था। करीना ने साफ किया कि सैफ के बेटे ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। इसके बाद सैफ को ऑटोरिक्शा से लीलावती अस्पताल ले जाया गया।

करण के शो पर खुलासे और लोलो का कन्फ्यूजन

शो के दौरान एक मजेदार पल भी देखने को मिला, जब गेम राउंड में करीना ने अपनी बहन करिश्मा कपूर को फोन किया। उन्होंने करिश्मा से पूछा कि क्या हो रहा है। फोन उठाते ही करिश्मा ने कहा कि वह बस करीना और मीरा को देख रही हैं। इस पर करीना ने बताया कि मीरा उनके टॉक शो 'व्हाट विमेन वांट' में आई थीं। तभी करण जौहर ने उन्हें याद दिलाया कि वह 'कॉफी विद करण' पर हैं और अब कुछ न बोलें। यह सुनकर करिश्मा ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकतीं। भई, इस फैमिली का ड्रामा तो ऑफ-स्क्रीन भी पूरा एंटरटेनमेंट देता है, क्या कहते हो?