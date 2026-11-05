झील मेहता का पति आदित्य संग ग्रैंड दिवाली पार्टी में धमाकेदार स्टाइल: क्या खूब लगी जोड़ी!

मनोरंजन

टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'सोनू' का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस झील मेहता को शो छोड़े बेशक कई साल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी फैंस के बीच छाई रहती हैं. साल 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदित्य दुबे से शादी करने के बाद से ही, झील अपने पति के साथ लगातार खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं.

एक बार फिर झील चर्चा में हैं, और इस बार वजह उनका कोई नया शो या प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पति आदित्य के साथ उनका लाजवाब अंदाज़ है. हाल ही में ये प्यारा कपल एक ग्रैंड दिवाली पार्टी में पहुंचा, जहाँ उन्होंने अपने स्टाइल और रोमांटिक केमिस्ट्री से खूब सुर्खियां बटोरीं. पार्टी में इस जोड़ी ने सिर्फ कमाल के पोज़ ही नहीं दिए, बल्कि जमकर डांस करके भी सबका दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें और उनका बिंदास स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. हमें तो कहना पड़ेगा, इनकी केमिस्ट्री का कोई जवाब नहीं!

गोल्डन साड़ी में झील का ग्लैमरस लुक

दिवाली पार्टी के लिए झील मेहता ने ट्रेडिशनल आउटफिट को ग्लैमरस टच दिया. उन्होंने गोल्डन और मेटालिक शेड की बेहद खूबसूरत प्री-ड्रेप्ड साड़ी चुनी थी, जो दूर से ही चमक रही थी. इस आउटफिट का सबसे खास हिस्सा था उनका ब्लाउज़, जिसने उनके पूरे लुक को एकदम स्टाइलिश बना दिया. झील ने स्लीवलेस हॉल्टर नेक ब्लाउज़ पहना था, जिस पर मल्टीकलर स्टोन्स, बीड्स और हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई थी. ये ब्लाउज़ इतना शानदार लग रहा था कि देखने वाले बस देखते रह गए.

इसके साथ उन्होंने मैचिंग सैटिन-सिल्क स्कर्ट पहनी थी, जिसकी मेटालिक शाइन पार्टी के माहौल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी. साड़ी को लहंगे के साथ एक शोल्डर पर पल्लू डालकर स्टाइल किया गया था, जो एक मॉडर्न और क्लासी लुक दे रहा था. एक्सेसरीज की बात करें तो, उनके हाथ में मोतियों और शिमरी डिटेलिंग वाला एक खूबसूरत क्लच था, कलाई में रिस्टवॉच और ब्रेसलेट ने उनके हाथों की शोभा बढ़ाई. खुले बाल, सटल मेकअप और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ झील का पूरा लुक बेहद एलिगेंट और दिलकश लग रहा था. वाकई, झील ने इस दिवाली पार्टी में पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी!

आदित्य दुबे का रॉयल और क्लासी अंदाज़

झील के पति आदित्य दुबे भी अपने एथनिक लुक से कम नहीं थे, उन्होंने भी खूब ध्यान खींचा. उन्होंने अपनी पत्नी के गोल्डन आउटफिट के साथ एकदम कंट्रास्ट करते हुए नेवी ब्लू और ब्लैक टोन की लॉन्ग शेरवानी पहनी थी. उनकी शेरवानी वाकई रॉयल और क्लासी लग रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी राजकुमार से कम नहीं!

आदित्य की शेरवानी पर सिल्वर थ्रेड वर्क किया गया था, जिसने पूरे आउटफिट को और भी शानदार बना दिया. इसके अलावा, शेरवानी पर बने बर्ड्स और फ्लोरल मोटिफ्स इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगा रहे थे. हाई कॉलर और स्लीव्स के कफ पर की गई बारीक कारीगरी ने उनके लुक को खास बना दिया था. आदित्य ने अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट को बेहद सादगी और एलिगेंस के साथ कैरी किया, जो उनकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था. उनका नेवी ब्लू और सिल्वर का कॉम्बिनेशन झील के गोल्डन लहंगे के साथ इतना अच्छा लग रहा था कि दोनों की जोड़ी एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी.

रोमांटिक पोज़ और डांस ने लूटी महफ़िल

दिवाली पार्टी में झील और आदित्य सिर्फ अपने शानदार कपड़ों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त रोमांटिक केमिस्ट्री के कारण भी चर्चा में रहे. लाल पर्दों और नियॉन लाइट्स वाले बैकग्राउंड में दोनों ने एक से बढ़कर एक पोज़ दिए. कभी झील और आदित्य एक-दूसरे की आँखों में खोए हुए नज़र आए, तो कभी दोनों ने एक-दूसरे की कमर में बाहें डालकर बेहद रोमांटिक अंदाज़ में तस्वीरें खिंचवाईं. उनकी ये तस्वीरें देखकर तो किसी को भी अपनी 'फेयरीटेल लव स्टोरी' याद आ जाए!

इतना ही नहीं, पार्टी में इस कपल ने जमकर डांस भी किया. झील ने आदित्य का डांस करते हुए एक फोटो शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब अटेंशन बटोरी. दोनों पार्टी में एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते और दिल खोलकर डांस करते हुए नज़र आए. ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि झील और आदित्य का अंदाज़ और उनकी केमिस्ट्री ने पूरी महफ़िल लूट ली. इनकी जोड़ी को देखकर लगता है कि ये दोनों ही 'कपल गोल्स' सेट कर रहे हैं, है ना?