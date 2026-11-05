दलेर मेहंदी विवाद पर अभिजीत भट्टाचार्य बोले: 'मैं जनता को कभी धोखा नहीं दूंगा!'

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सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने हाल ही में दलेर मेहंदी के शो विवाद पर अपनी राय दी है. एक वीडियो में, जो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का है, अभिजीत ने लाइव शोज में लिप-सिंक करने के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि वो कभी भी जनता को धोखा नहीं देंगे. अरे भाई, इतनी सी बात पर क्यों भड़क गए आप?

अभिजीत ने सीधे-सीधे दलेर मेहंदी विवाद का जिक्र करते हुए कहा, "यहां पर किसी को भी परमिशन मत दीजिए अगर वो लाइव के नाम पर गाना नहीं गा रहा है." उन्होंने आगे जोड़ा कि कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था जहाँ स्टेज पर आकर एक मंत्री ने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन फिर भी उन्हें विलेन बना दिया गया. अब बताओ, सच्चाई बोलने वाला आजकल विलेन बन जाता है क्या?

अभिजीत ने दर्शकों से छत्तीसगढ़ में ऐसा न होने देने की अपील की. उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा, "मैं जैसा भी गाऊंगा. गलत गाऊंगा, खराब गाऊंगा. गला खराब है. थक जाऊंगा. बेसुरा गाऊंगा, लेकिन जो भी गाऊंगा लाइव गाऊंगा." वाह! ये हुई न बात! कम से कम सिंगर को पता तो है कि ऑडियंस किस चीज के पैसे दे रही है.

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बुलाने के पीछे प्रशासन और आयोजकों की बड़ी मेहनत है, वे लोगों को नमन करते हैं और कभी इस तरह से चीट नहीं करेंगे. अब इसे कहते हैं, सीधी बात, नो बकवास! सही में, पब्लिक को क्या पता कि पीछे से प्लेबैक चल रहा है या सच में सिंगर लाइव गा रहा है?

अगर दलेर मेहंदी विवाद की बात करें तो, उन्हें उत्तराखंड में एक परफॉर्मेंस के दौरान बीच में ही रोक दिया गया था. उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दलेर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो गाएंगे कैसे? बाद में मंत्री ने बताया था कि दलेर मेहंदी को इस परफॉर्मेंस के लिए 35 लाख रुपये मिले थे.

दलेर मेहंदी और मंत्री का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था. इसके बाद कई सिंगर्स और एक्टर्स ने दलेर मेहंदी का सपोर्ट किया था. पर अभिजीत भट्टाचार्य की इस बात में दम है कि जब आप लाइव शो देखने जाते हो, तो असली आवाज सुनने की उम्मीद रखते हो, न कि सिर्फ होंठ हिलाने की. अब आप ही बताओ, क्या पब्लिक को 'धोखा' देना सही है?