अलाना पांडे के बेबी शावर में अहान-अनीत का 'A-लिस्ट' धमाल, फैंस बोले- पूरी फैमिली 'A' से भरी है!

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अलाना का 'मम्मा अगेन' बेबी शावर: मस्ती अनलिमिटेड!

अहान पांडे की बहन अलाना पांडे जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं, और यह खबर उन्होंने अगस्त में अपने पति आइवर मैक्रे के साथ शेयर की थी. हाल ही में पांडे परिवार ने मुंबई में अलाना के लिए एक शानदार बेबी शावर फंक्शन रखा, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. वैसे तो यह पार्टी अलाना और उनके आने वाले नन्हे मेहमान के लिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है इस फंक्शन का एक खास वीडियो, जिसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने लोगों का दिल जीत लिया!

अहान और अनीत की 'सैयारा' वाली केमिस्ट्री फिर हुई वायरल

इस बेबी शावर पार्टी में परिवार के करीबी दोस्तों और कई बॉलीवुड सितारों की भीड़ थी, जिनमें अहान पांडे और उनकी कजिन अनन्या पांडे भी मौजूद थीं. लेकिन सारी लाइमलाइट बटोर ली अहान पांडे और उनकी फिल्म 'सैयारा' की को-स्टार अनीत पड्डा ने! दोनों ने इस खास मौके पर जमकर मस्ती की और उनकी जोड़ी ने एक बार फिर लोगों को दीवाना बना दिया. वीडियो में उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री साफ नज़र आ रही है, और फैंस तो इस जोड़ी को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं. लग रहा है, 'सैयारा' का जादू अभी भी बरकरार है!

अनन्या पांडे का 'पूह' स्टाइल और बचपन की तस्वीरें पहचानने का गेम

अलाना ने अपने व्लॉग में इस पूरे बेबी शावर की एक-एक झलक दिखाई है. इस व्लॉग में पार्टी के लिए ड्रेस की तैयारियों से लेकर अन्य सभी इंतजामों तक की पूरी कहानी है. पार्टी में सिर्फ अच्छा खाना और बातचीत ही नहीं थी, बल्कि कई मजेदार गेम्स भी रखे गए थे, जिन्होंने माहौल को और खुशनुमा बना दिया. इनमें से एक गेम था बचपन की तस्वीरें पहचानना. मेहमानों को परिवार के सदस्यों की पुरानी, क्यूट बचपन की तस्वीरें देखकर उन्हें पहचानना था. और इस गेम में सबसे पहले बाजी मारी हमारी अपनी अनन्या पांडे ने, जो अपनी खास 'आंटी' लिखी हुई टीशर्ट पहनकर 'कभी खुशी कभी गम' की पू (Poo) वाले अंदाज में एंट्री मारती दिखीं! सही में, अनन्या की एनर्जी और स्टाइल तो हमेशा ही ऑन-पॉइंट रहता है.

फनी फीडिंग गेम और अहान की धमाकेदार जीत!

एक और फनी गेम रखा गया, जिसने सभी को खूब हंसाया. इस गेम के लिए दो-दो लोगों की जोड़ी बनाई गई थी. इसमें एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर सामने एक कार्डबोर्ड कटआउट पकड़े रहता है, और उसके पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है. सुनकर ही मजेदार लग रहा है, है ना? इस दिलचस्प गेम में अहान पांडे, अनीत पड्डा और अलाना के पति आइवर मैक्रे ने हिस्सा लिया. और हां, हमारी सुपर-एक्टिव अनन्या पांडे ने अनीत की खूब मदद की. लेकिन बाजी तो अहान पांडे ने मारी, जिन्होंने सबसे पहले अपना सूप खत्म कर दिया और शानदार तरीके से जीत गए! वीडियो में अहान और अनीत की मस्ती और उनके बीच की तालमेल ने पार्टी की रौनक को चार चांद लगा दिए. उनकी ये जुगलबंदी देखकर तो हर कोई मुस्कुरा उठा और उनकी केमिस्ट्री की तारीफ करता नहीं थक रहा है.

फैंस की नजर में 'A-लिस्ट' पांडे परिवार

अहान और अनीत की इस मजेदार जोड़ी पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. फैंस उनकी केमिस्ट्री से इतने इंप्रेस हैं कि तरह-तरह की बातें कह रहे हैं. एक फैन ने तो पांडे परिवार में 'A' अक्षर की भरमार पर कमाल का ऑब्जरवेशन दिया है. उन्होंने लिखा, "पूरा घर A से भरा है, इतने बढ़िया व्लॉग, अनन्या, अलाना, अहान, अनीत, आलिया, आलिया, आलम, ऐश्वर्या, सारे A हैं यहां." सही बात है, इतने सारे 'A' अक्षर वाले लोग एक साथ, ये तो किसी 'A-लिस्ट' पार्टी से कम नहीं थी! इस कमेंट ने तो सबकी हंसी छुड़ा दी और दिखा दिया कि फैंस भी कितने बारीकी से सब कुछ नोटिस करते हैं.

अनन्या-अलाना के लिए अनीत, बनेंगी 'प्यारी ननदें'?

एक और यूजर ने अनीत पड्डा और पांडे बहनों के रिश्ते पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, "अनीत के लिए अनन्या और अलाना सबसे प्यारी ननदें बनेंगी!" अरे वाह, भाभी-ननद की ये क्यूट जोड़ी तो पहले से ही हिट लग रही है. ऐसा लग रहा है कि अनीत, पांडे परिवार में पूरी तरह से घुल-मिल गई हैं और फैंस भी उन्हें परिवार का एक अभिन्न हिस्सा मान रहे हैं. ये कमेंट्स साफ दिखाते हैं कि फैंस को उनकी दोस्ती और बॉन्डिंग कितनी पसंद आ रही है.

'सैयारा' से शुरू हुई कहानी, अब रियल लाइफ में विश!

अहान पांडे और अनीत पड्डा पहली बार मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' में लीड एक्टर के तौर पर साथ दिखे थे. यह उन दोनों की पहली फिल्म थी जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म के बाद से ही फैंस उन्हें सिर्फ ऑनस्क्रीन ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी एक कपल के तौर पर देखना चाहते हैं. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने उन्हें दिल ही दिल में जोड़ी बना दिया है. अनीत इससे पहले 'सलाम वेंकी' में एक छोटे से रोल में भी नजर आई थीं, लेकिन 'सैयारा' ने उन्हें पहचान दिलाई और अहान के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया.

और अब फिर साथ आएंगे अहान-अनीत, क्या कहते हो?

'सैयारा' की सफलता के बाद, अनीत पड्डा को एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' मिली है, जो अगले साल मार्च 2027 में रिलीज होने वाली है. वहीं, अहान पांडे इन दिनों अली अब्बास जफर की एक एक्शन फिल्म में शर्वरी वाघ के साथ नजर आने वाले हैं. लेकिन असली मसाला खबर तो ये है कि अहान और अनीत एक बार फिर मोहित सूरी की एक और रोमांटिक फिल्म में साथ काम करने को लेकर चर्चा में हैं! अगर ऐसा होता है, तो फैंस की विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है! अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी रियल लाइफ की जोड़ी के लिए लोग कब तक वेट करते हैं, या फिर किसी फिल्म में ही फिर से उनका जादू देखने को मिलेगा, क्या कहते हो?