आम्रपाली दुबे की दिल की बात: 'बिग बॉस 20' में बोलीं, सिर्फ मां बनना दिख रहा है!

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भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे 'बिग बॉस 20' में आजकल पूरा रौब दिखा रही हैं। लेकिन इस बार लाइमलाइट में वो अपने गेम या लड़ाई-झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेहद पर्सनल इच्छा को लेकर आई हैं। जी हां, एक्ट्रेस ने शो के दौरान अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पर से पर्दा उठाया है — और वो है मां बनने की!

उन्होंने साथी-कंटेस्टेंट के साथ बातचीत में कहा है कि जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर उनके लिए मां बनना ही एक ऐसी चीज है, जिसे वो सबसे ऊपर देखती हैं।

'अम्मा' का रौब और 'बच्चा बेचने वाली' का ताना

'बिग बॉस' के घर में आम्रपाली की इमेज वैसे भी थोड़ी 'अम्मा' टाइप बन गई है। हाल के एक एपिसोड में तो खुद सलमान खान ने उन्हें अम्मा कहकर छेड़ा था, और ये भी कहा था कि 'आप अकेली इस घर में थोड़े ही न हो अम्मा!' दरअसल, शो में आम्रपाली की यंग, लव से अच्छी बनती है और घर में उनके प्रति झुकाव और उनकी केयर करने के कारण उन्हें 'अम्मा' कहा गया।

लेकिन ये 'अम्मा' वाला सीन एक नॉमिनेशन टास्क में थोड़ा बिगड़ गया। जब आम्रपाली दुबे ने अरिश्फा खान को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया, तो अरिश्फा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उन्होंने आम्रपाली पर तंज कसते हुए बोल दिया, 'अम्मापाली, बच्चा बेचने वाली!'

दिल से मां, गेम से नहीं

आम्रपाली ने अपनी साथी-कंटेस्टेंट लव गिल से बात करते हुए अपनी इस 'अम्मा' वाली पर्सनैलिटी पर भी बात की। उन्होंने बताया कि लोग सोचते हैं कि शो में वो जैसे रहती हैं और सबका ख्याल रखती हैं, वो सब उनके गेम का हिस्सा है, एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन उन्होंने साफ किया कि 'नहीं यार यह मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है।' वो कहती हैं कि वो दिखावा नहीं कर सकतीं कि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। 'फिर, चाहे वह स्काउट, यंग और तुम कोई भी मेरे साथ होगा मैं उसका ख्याल रखूंगी,' उन्होंने कहा।

एक्ट्रेस का कहना है कि लोगों के प्रति उनका केयर करने वाला नेचर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। वो घर के दूसरे सदस्यों जैसे 'यंग डीएससी', 'स्काउट ओपी' और खुद लव गिल के प्रति भी एक मां की तरह सिक्यॉर महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें वो अपने बच्चों की तरह देखती हैं। उन्होंने खुलकर कहा, 'इस समय मुझे सिर्फ मां बनना दिख रहा है और कुछ नहीं।' अपनी उम्र का हवाला देते हुए आम्रपाली ने आगे कहा, 'ये मेरा असली नेचर बन गया है और मुझे लगता है कि ये मेरी उम्र की वजह से है। मैं सच में अब उम्र के उस पड़ाव पर आ गई हूं, जहां मुझे बच्चे को पालना है।'

शादी नहीं, मां बनना है पहली प्रायोरिटी

ये पहली बार नहीं है जब आम्रपाली दुबे ने मां बनने की अपनी इच्छा को इतनी शिद्दत से बयां किया हो। इससे पहले भी वो एक शो 'भोजपुरी बवाल' में इस बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं। उस शो के दौरान उन्होंने अपने घरवालों के सामने भी ये बात रखी थी कि उनकी पहली प्रायॉरिटी शादी नहीं बल्कि मां बनना है।

तब उन्होंने बताया था कि वो बिना शादी किए या बेटी गोद लेकर मां बनने का सपना देख रही हैं। ये सुनकर उनके माता-पिता और निरहुआ (दिनेश लाल यादव) जैसे करीबी लोग पहले तो थोड़े हैरान और चिंतित थे। लेकिन बाद में, उनके परिवार ने आम्रपाली के इस बड़े फैसले का पूरा समर्थन किया। हालांकि, निरहुआ ने उन्हें घर बसाने की सलाह भी दी थी। आम्रपाली ने तब बताया था कि बचपन से उनकी यही इच्छा थी कि वो एक बेटी को गोद लें। उन्होंने अपने दिल की बात कहते हुए कहा था, 'मैंने बहुत सोचा और अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूं।'

आम्रपाली फिलहाल 39 साल की हैं और बरसों से दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के साथ अपने अफेयर की खबरों को लेकर भी चर्चा में रही हैं। अब 'बिग बॉस 20' में उनकी मां बनने की इस इच्छा ने फिर से सबके कान खड़े कर दिए हैं। देखते हैं उनकी ये ख्वाहिश कब और कैसे पूरी होती है। क्या आप भी आम्रपाली के इस कदम का समर्थन करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं!.