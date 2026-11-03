Zvijezda 'Wonder Womana' stiže na ZFF: Filmska groznica trese Zagreb!

Poznati

Od 9. do 15. studenoga, Zagreb Film Festival (ZFF) ponovno otvara svoja vrata za 24. izdanje koje obećava pravi spektakl za sve filmofile. ZFF, poznat po promicanju mladih i nadolazećih filmaša još od 2003. godine, redovito nudi i programe za prve i druge filmove autora, a ove godine donosi pregršt premijera, susreta s autorima i dubokih razgovora o svim aspektima filmskog stvaranja. Brojni međunarodni i domaći filmaši i filmašice stižu u Zagreb kako bi predstavili svoja najnovija ostvarenja, a dio njih će s publikom podijeliti svoja iskustva, znanja i promišljanja, što je uvijek prava poslastica za sve ljubitelje sedme umjetnosti.

Hollywoodska zvijezda i žiri koji obećava

Jedna od najvećih zvijezda koja nam dolazi je norveška glumica Lisa Loven Kongsli, koju smo gledali u holivudskim blockbusterima poput „Wonder Woman” i „Lige pravde Zacka Snydera”. Lisa je članica ovogodišnjeg ZFF-ova žirija, a tijekom festivala održat će i masterclass. Zvuči kao prava poslastica, jer će govoriti o svemu: od iskustva rada na malim nezavisnim produkcijama, među kojima je i „Solo mama” prikazana na lanjskom ZFF-u, preko suradnje s renomiranim europskim redateljima kao što su Ruben Östlund na hit-filmu „Turist” i Christian Mungiu na filmu „Fjord” (koji će se ove godine prikazati izvan konkurencije), pa sve do njezinih avantura u Hollywoodu. Pored nje, o dobitniku ZFF-ovih Zlatnih kolica u kategoriji dugometražne konkurencije odlučivat će i beogradski redatelj Bojan Vuletić te islandski filmaš Rúnar Rúnarsson, koji je već čest gost ZFF-a. Ova ekipa obećava žiri s oštrim okom i bogatim iskustvom, tako da će odluka o Zlatnim kolicima sigurno biti napeta!

Domaći aduti i regionalne poslastice

Naravno, festival ne može proći bez naših domaćih snaga! Na festivalsku pozornicu stat će filmske ekipe niza cjelovečernjih naslova iz glavne konkurencije. Među njima je i tim filma „Danas je mama živa” koji će na ZFF-u imati svjetsku premijeru, a predstavit će ga redatelj Josip Lukić, producentica Tena Gojić, glumica Ksenija Marinković, koproducentica Dragana Jovović i izvršni producent Ivan Glebov. S nagradama iz Karlovih Vara i Pule na ZFF stiže još jedan hrvatski naslov, „Sitni lopovi”, koji će uz redatelja Matu Ugrina predstaviti producentica Daria Blažević i glumica Tea Ljubešić. Bit će tu i švedsko-danska filmašica Marija Bäck, redateljica visprene „Divne nove ljubavi”, koja na zabavan način propituje norme i strukture heteroseksualnih odnosa – tema koja je totalno in! Film „Kraljica na pučini” američkog redatelja Lancea Hammera, koji na potpuno svjež način pristupa temi starenja, predstavit će glumica Anna Calder-Marshall („Orkanski visovi” iz 1970.), koja je za svoju interpretaciju uz Toma Courtenayja ovjenčana berlinskim Srebrnim medvjedom za najbolju sporednu ulogu. Duhovitu, britku autofikciju o queer imigrantskom paru u Berlinu „U vrtu moja ruka pušta korijen” predstavit će polovica autorskog tandema, srpski redatelj Boris Hadžija, koji uz koredateljicu Hodu Taheri tumači i glavnu ulogu. Atmosferično ostvarenje o ljubavi koja se rađa uslijed burnih studentskih prosvjeda u Beogradu, „Do kraja dana”, na ZFF-ovom platnu prikazat će se u prisutnosti redateljice Jelene Maksimović, producentica Tene Gojić i Jelene Angelovske, glavnih glumaca Lene Trifunović i Andrije Krivokapića te montažera Jana Klemschea. Na projekciji potresnog makedonskog ostvarenja „17”, inspiriranog stvarnim događajem koji je uzdrmao regiju, gostovat će redateljica Kosara Mitić, koja je za svoj prvijenac ljetos u Herceg Novom osvojila Zlatnu mimozu za najbolju režiju. Ova dva posljednja naslova dio su i natjecateljskog programa PLUS, gdje se za nagradu mladog žirija natječe i „Skejtanje nije za cure”, makedonsko ostvarenje o novoj, hrabroj generaciji djevojaka odlučnoj da se oslobodi tereta patrijarhalne tradicije, snimljeno u koprodukciji s Hrvatskom. Osim redateljice Dine Dume, zagrebačkoj publici poklonit će se i koproducentica Vanja Sremac te skladateljski duo Jura Ferina i Pavao Miholjević.

Kratki, ali slatki i posebni programi

Pred ZFF-ovim platnom naći će se i članovi filmskih ekipa brojnih ostvarenja koja se za Zlatna kolica natječu u programu nacionalne i međunarodne konkurencije, uključujući i kratkometražne filmove. Među njima su ZFF-ov dvostruki laureat, portugalski redatelj Daniel Soares („Nekoliko događaja uz rijeku”), palestinsko-nizozemska redateljica Sabrine Khoury („Nježnost”) i norveški autor Håkon Anton Olavsen („Bila je to zmija”). Svoja kratkometražna ostvarenja predstavit će i niz filmaša iz regije: talijanska redateljica Sara Scalera („Puca”), srpska redateljica Tamara Todorović („Niko ništa nije rekao”) i slovenski redatelji Dan Grabnar („Komšija”) i Nika Jurman („Kućica”) te glavna glumica „Kućice” Lea Cverle. O laureatu kratkometražnih konkurencija, uz lanjskog pobjednika Kockica Jozu Schmucha, odlučivat će Mathieu Janssen, umjetnički voditelj festivala kratkometražnog filma Go Short, i Diomedes Koufteros, umjetnički direktor Međunarodnog festivala kratkometražnog filma na Cipru (ISFFC).

U sklopu programa „Ponovno s nama” na ZFF-u će gostovati i slovenski redatelj Jan Cvitkovič povodom projekcije svoje komedije „Hotel Alkohol”, a na festivalskoj pozornici pridružit će mu se producentica Slađana Vide, direktor fotografije Jure Černec i glumica Irena Kovačević. Redateljsko-producentski tandem Marko Škop i Marina Andree Škop na ZFF-u će predstaviti psihološku dramu „Za ljubav”, dok će „Male stvari” predstaviti redatelj Zvonimir Jurić, producentica Ankica Jurić Tilić, koscenarist Jurica Pavičić, glumice Marija Škaričić i Ivana Roščić, producent Dragan Jurić te direktor fotografije Marko Brdar. Gošće programa „Mreža festivala Jadranske regije” bit će Muriel d'Ansembourg, redateljica nizozemskog ostvarenja „Potpuno ogoljeni”, bugarska producentica Katya Trichkova koja stoji iza filma „Made in EU” te bugarska glumica Tanya Shahova koja u filmu „Crni novac za bijele noći” tumači glavnu ulogu. Nakon nedavne dodjele Adriatic Film Awards, gdje su o dobitnicima odlučivali članovi lani utemeljene Filmske i TV Akademije Jadranske regije, dva nagrađena filma bit će prikazana na predstojećem ZFF-u u sklopu posebnih besplatnih projekcija. Riječ je o dirljivim, refleksivnim ostvarenjima o starenju, gubitku i odnosima koji ostavljaju duboke tragove – filmu „Yugo Florida” Vladimira Tagića i pobjedničkom naslovu lanjskog ZFF-a, „Vjetre, pričaj sa mnom” Stefana Đorđevića. Eto, ZFF nam je opet pripremio tjedan za pamćenje. Koje filmove si ti već označio/la u rasporedu?