Varaždin gorio! Željko Samardžić i Žera iz Crvene jabuke napravili totalnu feštu u Areni!

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Nakon dvije godine čekanja, Željko Samardžić se vratio u prepunu Arenu Varaždin i, kako to samo on zna, raspjevao cijeli grad! Publika ga je dočekala s nestrpljenjem, željna njegovih bezvremenskih hitova i one posebne atmosfere koju stvara na svojim koncertima već desetljećima.

Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača još je jednom dokazao da njegove pjesme ne poznaju generacijske granice. Varaždinska večer pretvorila se u glazbeno putovanje kroz ljubavne priče, uspomene i refrene koje su fanovi pjevali uglas. Nizali su se hitovi poput 'Ljubavnik', 'Nisi ti za male stvari', 'Nije moje da znam', 'Ne spominji ljubav', 'Udala se moja crna draga', '9000' i 'Bezobrazno zelene' – ma, cijela top lista!

Ali, prava bomba večeri bila je kad je na pozornicu uletio Dražen Žerić – Žera, legendarni frontmen Crvene jabuke! Taj susret dvojice glazbenih velikana dodatno je obogatio koncert i dao publici još jedan razlog za pamćenje ove spektakularne večeri. Samardžićeva dugovječnost na sceni nije samo zbog hitova, već i zbog njegove neposrednosti, šarma i sposobnosti da se poveže s publikom, što je i Varaždin potvrdio. Koja je vama najdraža Željkova pjesma?