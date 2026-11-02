Jasenko Houra završava sezonu 'Zauvijek autor': Pjesme koje su preživjele sve!

Poznati

Pripremite se za pravu poslasticu jer nam ove srijede, 4. studenoga, u 20:15 na Prvom programu HRT-a dolazi posljednja epizoda druge sezone dokumentarnog serijala „Zauvijek autor“. U fokusu je nitko drugi nego Jasenko Houra, frajer čije su pjesme postale soundtrack naših života. Ako ste se ikad pitali kako nastaju pjesme koje pamtimo, ovo je vaša prilika da zavirite iza kulisa.

Kad legende pričaju priče

U najnovijoj epizodi Houra će otkriti svoj glazbeni put, te nam pokazati koliko je utjecao na domaću glazbenu scenu. Prisjetit će se ključnih trenutaka iz svoje impresivne karijere, a budimo iskreni, tih trenutaka je bilo toliko da bi nam za njihovo nabrajanje trebalo još pet sezona. Njegove stvari su ono što puštaš kad ti treba neka dobra vibra, kad si nostalgičan, ili kad jednostavno želiš da ti duša zapjeva. Pjesme poput „Crno-bijeli svijet“, „Heroj ulice“, „Sve je lako kad si mlad“, „Marina“, „Mojoj majci“, „Kiše jesenje“ i „Tu noć kad si se udavala“ nisu samo pjevane, one su proživljene, postale su dio kolektivnog pamćenja i dio naših uspomena. Svaka je obilježila neko razdoblje, neku ljubav, neku mladost. Houra je jednostavno autor čiji je opus nadživio vrijeme i trendove, što je rijetkost u današnje doba brzih hitova.

Od Dubrave do statusa ikone

Njegova priča, kako to obično biva s legendama, počinje skromno – tamo negdje u zagrebačkoj Dubravi 1977. godine, kad je osnovano je Prljavo kazalište. Od prvih novovalnih dana i albuma koji su obilježili početak karijere, preko velikih rock balada koje su dirnule svakoga, Hourin autorski potpis se mijenjao i razvijao, ali esencija je uvijek bila tu: ljudi, grad, ljubav, one fore s odrastanjem, gubici i sam život, onaj naš, zagrebački, ali opet toliko univerzalan. Ta pjesma, nastala iz osobnog iskustva, postala je nešto puno više od same priče iz koje je potekla. Ona je soundtrack jednog vremena, jedne generacije. U epizodi ćemo vidjeti kako su pjesme Prljavog kazališta prestale biti samo rock-repertoar i postale glas jedne ere. Kroz razgovor s Hourom, njegova sjećanja, arhivske snimke i povratak na kultne zagrebačke lokacije, serijal ne samo da se vraća na početke, već pokušava sagledati gotovo pola stoljeća autorskog rada iz današnje perspektive. A glazbeni dio priče bit će posebno jak jer će za potrebe serijala Hourove pjesme izvoditi – pogađate – Prljavo kazalište!

Iza scene i pogled u budućnost

Houra je posljednji autor u ovoj sezoni, nakon što su svoje fascinantne priče podijelili Miro Buljan, Tomislav Mrduljaš, Ines Prajo, Nenad Ninčević i Ivo Jagnjić. Svaki od njih je kroz svoje pjesme, od pop-hitova i dalmatinskih šansona do rocka i kantautorskih priča, pokazao koliko se toga može otkriti kad se fokus s poznate pjesme prebaci na čovjeka koji ju je stvorio. Druga sezona je, moramo priznati, bila pun pogodak, a ekipa koja stoji iza nje zaslužuje aplauz: režiju potpisuje Siniša Hajduk, producenti su Antonio Grozdanoski i Filip Trezner, a scenarij Toni Volarić (uz Željkicu Makanec za epizodu Ive Jagnjića). Za sve one koji već razmišljaju o trećoj sezoni, imamo super vijesti: već je u pripremi i donosi priče o drugim glazbenim velikanima poput Mile Kekina, Denisa Dumančića, Jurice Pađena, Vanne, Pere Kozomare i Davora Gobca. Cantus d.o.o. producira serijal za Hrvatsku radioteleviziju, uz izvršnu produkciju Izvan fokusa d.o.o. Hoćete li i vi ove srijede pjevati s Hourom u ritmu uspomena?