Mariah Carey rekla 'Vrijeme je!' i opet pokrenula božićnu čaroliju

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Mariah Carey je, kao i svake godine, s prvim danom studenog označila da je božićna sezona službeno počela! Za to je objavila novi video koji je odmah postao viralan i, naravno, najavila veliku božićnu turneju. Izgleda da nam je doza 'All I Want For Christmas Is You' osigurana za još jednu zimu.

Video kreće totalno neočekivano: na koncertu za Noć vještica. Mariah je tamo totalno 'gotička vila': kratka crvena perika, mrežaste čarape, taman ruž i baš naglašen make-up. U pozadini svira rock od njenog sporednog benda Chick iz devedesetih, pjesma "Hermit", za koju većina fanova vjerojatno nikad nije ni čula! Radnja je u New Yorku, točno 31. listopada, u 23:58. Ulazimo u neki punk bar, ona skače s pozornice u publiku, i onda – mrak!

I onda, bum! Točno u ponoć, scena se mijenja. Mariah se pojavljuje u svom klasičnom blagdanskom izdanju i pjeva legendarno 'Vrijeme je!'. Nakon toga, naravno, izvodi svoj vječni hit 'All I Want For Christmas Is You', i to sjedeći na vrhu božićnog drvca. Mislim, kraljica je kraljica, mora biti dramatično!

Njezin blagdanski klasik "All I Want For Christmas Is You" objavljen je još 1994., ali je tek 2019. stigao na prvo mjesto ljestvica u SAD-u, a godinu dana kasnije i na vrh božićnih ljestvica u Velikoj Britaniji. Sama Mariah je priznala da je i dalje iznenađena uspjehom pjesme koju je počela skladati na maloj Casio klavijaturi. Pjesma joj svake godine donese između dva i tri milijuna funti od autorskih prava? Plus, službeno je najslušanija božićna pjesma svih vremena!

Ove jeseni i zime, svi fanovi u Velikoj Britaniji imat će priliku vidjeti ju uživo. U sklopu turneje "Christmastime" nastupit će u Birminghamu 27. studenog, Londonu 30. studenog te u Manchesteru 2. prosinca. Ekipa, tko je spreman za putovanje do UK-a da uhvati malo božićne magije?