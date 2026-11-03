Ivana Knoll pleše, a minijaturni kupaći drži fige da ostane na mjestu!

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Ivana Knoll je ponovno zagrijala atmosferu i pokazala zašto je kraljica privlačenja pažnje, Skinula se u kupaći kostim, i to ne bilo kakav, već u onaj koji bi se slobodno mogao nazvati – minijaturnim umjetničkim djelom.

Za svoje brojne fanove, priredila je pravi mali plesni show. Dok je Ivana izvodila svoje prepoznatljive i zavodljive pokrete, glavni lik cijele priče postao je njen grudnjak. On, siromah, jedva da je obavljao svoju osnovnu funkciju, boreći se protiv gravitacije i plesa.

Izgledalo je kao napeta drama u tri čina: malo lijevo, malo desno, i onda – skoro je pobjegao. Taj je moment, priznajmo, držao sve na rubu sjedala. Sreća da je sve ostalo na svom mjestu, inače bi mreže doživjele totalni kolaps od preopterećenja!

Nema sumnje da Ivana Knoll uvijek zna kako izvući maksimum iz minimalnog. Hoće li sljedeći put doći u kupaćem koji je samo ideja? S našom Ivanom, čini se, ništa nije nemoguće!