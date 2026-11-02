I Kate vodi djecu u obilazak susjedstva za 'Noć vještica': Objavila nikad viđenu fotku

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Čekaj malo, stani sve! Kraljevska obitelj, a pogotovo princeza Kate, uvijek nas iznenade, ali ovaj put je totalno izvan svih okvira! Pojavila se nikad viđena fotografija princeze Kate s njezino troje djece pred vratima obitelji Rutland, a podijelio ju je njihov susjed Jay Rutland.

Da, dobro ste pročitali. Unatoč plavoj krvi i svim palačama, princeza Kate vodi svoje klince na Noć vještica u obilazak susjedstva kako bi mali prinčevi i princeza, kao svi mi ostali smrtnici, od susjeda 'užicali' slatkiše. Fotografiju je objavio Jay Rutland, suprug Tamare Ecclestone, koji je u to vrijeme živio u blizini kraljevske obitelji. Uvijek mislimo da su tamo negdje u svojim dvorcima i da im se serviraju slatkiši na zlatnim tacnama, ali ne!

Na fotki vidimo Kate nasmijanu, stoji iza djece, dok su princ Louis i princeza Charlotte uz velika crna vrata kuće. Louis ih drži objema rukama, a princ George stoji iza brata i sestre. Rutland nije otkrio u što su se djeca odjenula za prigodu, što nas totalno kopka! Je li to bio neki fora kostim ili ipak samo elegantna kraljevska verzija?

Rutland je uz fotografiju napisao: "Za sve koji sumnjaju koliko su William i Kate prizemljeni, ovo je Kate s djecom kako nam kucaju na vrata u Londonu i obilaze kuće za Noć vještica." Ovime je zauzeo stranu princeze i princa od Walesa, kada je prije četiri godine princ Harry objavio svoju biografiju i iznio sav 'prljavi veš' kraljevske obitelji. E, tu je odmah pala i dramica, naravno.

Fotografija je snimljena po danu, pa je Rutland zaključio da je kraljevska ekipa možda svratila na putu kući iz škole. On i Tamara Ecclestone živjeli su u Kensingtonu, gdje je, navodi se, bio susjed princezi i princu od Walesa dok su oni stolovali u Kensingtonskoj palači.

Jay je inače već ranije hvalio Kate i Williama. Jednog je njegovog pratitelja zanimalo što misli o kraljevskom paru, a Rutland je odgovorio da je William topao, pristupačan i prijateljski nastrojen. Za Kate je ponovio da im je s djecom pokucala na vrata za Noć vještica te ju je opisao kao vrlo ljubaznu i prizemljenu. Prizemljeni totalno, evo!

Ove godine, Kate je 'Noć vještica' obilježila objavom fotografije princa Louisa koju je sama snimila kada je dječak imao samo godinu dana. Louis je danas frajer od osam godina! Princeza je uz fotku jednostavno napisala "Sretna 'Noć vještica'". Znači, i oni šalju slatke fotke na Instagram! Što je sljedeće, TikTok challenge iz Buckinghamske palače?