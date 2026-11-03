Scorpions i Europe stižu u Zagreb 2027. – i znamo koliko će te koštati uživancija!

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Jeste spremni za povratak u rock prošlost? Jer, ekipa, Scorpionsi, jedni od onih bendova koje zna i vaša mama, stižu u Arenu Zagreb! Upalite kalendare i označite subotu, 12. lipnja 2027., kao datum kad će se dogoditi pravi spektakl. Zadnji put su bili u glavnom gradu Hrvatske davne 1990. u Domu sportova, što znači da je prošlo punih 37 godina od njihovog jedinog zagrebačkog koncerta.

Nema zajebancije, njemačke rock legende dolaze s velikom svjetskom turnejom pod nazivom Love, Peace & Rock'n'Roll, koja će ih iduće godine voditi po festivalima i dvoranama na čak tri kontinenta. Kao posebni gosti nastupit će švedski bend Europe. Njima će ovo, vjerovali ili ne, biti prvi koncert u Hrvatskoj – totalno iznenađenje za bend koji je izbacio jedan od najprepoznatljivijih hitova ikad.

Europe, predvođen pjevačem Joeyjem Tempestom i gitaristom Johnom Norumom, koji su u bendu od samih početaka, trenutno slavi 40. obljetnicu izlaska albuma The Final Countdown. Upravo ta pjesma lansirala ih je u svjetsku slavu i osigurala im status rock ikona 80-ih. Nakon što su uzeli predah, vratili su se na scenu 2004. i od tada ne prestaju prašiti diljem svijeta. Zagreb će im biti krštenje na hrvatskom terenu, pa budite spremni!

Što se hitova tiče, na zagrebačkom koncertu moći ćemo se podsjetiti na sve one zbog kojih smo voljeli Scorpions. Među hitovima koje će publika čuti su Wind of Change, Send Me an Angel, Rock You Like a Hurricane, The Zoo, Still Loving You, No One Like You i Big City Nights. Pripremite glasnice, jer ovo će biti pjevanje u glas!

E sad, ono što sve zanima – pare! Redovna prodaja ulaznica počinje u petak, 6. studenog, točno u 10 sati preko sustava Core Event. Ako ste pravi fan, spremite se za parter A (fan pit) za 75 eura. Ako ste više za opušteniju varijantu, parter B je 58 eura. A za one koji vole gledati s visine, tribine su 82 eura. Nije baš džabe, ali hej, rock legende su u pitanju! Vrijedi li vam povratak u osamdesete tu lovu?