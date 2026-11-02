Tetovaže naših zvijezda: Od uspomena do (samo) ukrasa!

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Hrvatske zvijezde obožavaju tetovaže, a iza nekih od tih tetovaža kriju se emotivne i vrlo osobne priče. Za neke su to tek ukras na tijelu, dok su drugima uspomena na velike ljubavi, članove obitelji ili važne životne trenutke.

Iza brojnih tetovaža kriju se emotivne, ponekad i neobične priče – od posveta velikim ljubavima i članovima obitelji pa sve do važnih životnih trenutaka koji su im obilježili put. Tijelo tako postaje platno koje zauvijek čuva sjećanja, podsjetnike na drage ljude ili ključne etape.

Jasno je da nije svaka tetovaža remek-djelo niti nosi duboku poruku, ali hej, ako ti se sviđa, tko smo mi da sudimo? Važno je da tebi nešto znači!