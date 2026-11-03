Spotify gura plaćeni AI remix alat, stiže tek 2027.

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Ekipa iz Spotifyja, koja nam ne da mira s inovacijama, navodno priprema lansiranje novog AI alata za sve ljubitelje glazbe i kreativnosti! Nakon što su još u svibnju najavili suradnju s Universal Music Groupom na ovom projektu, sada kruže informacije da bi se ta čarolija mogla dogoditi tek u prvom tromjesečju 2027. godine. Znači, strpljenje je ključ, ali zamislite – moći ćete svoju omiljenu folk pjesmu pretvoriti u pravi klupski hit ili pak obraditi neku stvar tako da zvuči kao da je izvodi totalno drugi glazbenik. To zvuči kao prava igračka za one koji vole eksperimentirati s glazbom!

Naravno, kao i obično, ima i "sitnih" slova. Novi AI alat neće biti besplatan, već će se nuditi kao plaćeni dodatak za Premium pretplatnike. Priča se o cijeni od četiri do pet američkih dolara mjesečno, što bi se nadovezalo na vašu već postojeću Premium pretplatu. Budimo iskreni, Spotify nam već nudi dovoljno opcija za mjesečne troškove, pa nas zanima hoće li ovo biti nešto bez čega nećemo moći živjeti ili samo još jedan dodatak za najzagriženije fanove. Ipak, važno je napomenuti da ni cijena ni točan datum izlaska još nisu konačni, a iz Spotifyja su, očekivano, odbili bilo kakav komentar – tajanstveno, kao i uvijek.

Super vijest je da će sav prihod od tantijema za ove fan-made remikseve ići direktno autorima originalnih pjesama. Fair play, Spotify! Navodno razvijaju i sustav koji bi slušanost remikseva pribrajao originalnim verzijama na top ljestvicama, što bi moglo biti super za izvođače i njihove pozicije. Osim Universal Music Groupa, Spotify je već osigurao dogovore s tvrtkama Merlin i Believe, dok su pregovori sa Sony Musicom i Warner Musicom još u tijeku. Međutim, postoji jedan veliki izazov: pridobivanje samih izvođača. Oni mogu odbiti sudjelovanje u ovom projektu, čak i ako njihova izdavačka kuća pristane na suradnju. Nadamo se da će ih biti više "za" nego "protiv"!

Nije ovo prvi put da se Spotify poigrava s idejom plaćenih dodataka za svoje najvjernije korisnike. U veljači 2025. godine pojavila se informacija o paketu "Music Pro", koji je trebao koštati šest dolara više od Premiuma i uključivati alate za remiksiranje. Taj se paket nikada nije pojavio na tržištu, a zvuk bez gubitaka, koji je također trebao biti dio posebnog paketa, na kraju je postao standardna značajka Premium pretplate bez dodatne naknade.

S obzirom na dosadašnje iskustvo, postavlja se pitanje: hoće li ovaj AI alat zaista biti game changer i vrijedan dodatnog troška, ili je to samo još jedna priča koja će se razvući dok ne padne u zaborav? Što vi mislite, bi li bili spremni platiti dodatno za ovako nešto? Recite nam!