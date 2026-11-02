Jessie James Decker izludjela zbog smrdljivog stopala u avionu, rješenje? Sprej!

Zabava

Američka country pjevačica Jessie James Decker imala je ozbiljan problem s jednim suputnikom u avionu – i nije ga pustila da prođe tek tako. Podijelila je video na Instagramu na kojem se vidi kako prekriva nos dok se boso stopalo pojavljuje pored njenog sjedala, na naslonu za ruku. A onda? Poprskala ga je nekakvim sprejem!

„Neko stopalo tako smrdi u avionu“, stajalo je u tekstu preko videa. Jessie je svojih 4.4 milijuna pratitelja pitala: „Prije nego što me napadnete… Što biste vi učinili?“

Komentari su, naravno, odmah krenuli, a mnogi nisu imali nimalo suosjećanja za izvor neugodnog mirisa. „Kakve živce neki ljudi imaju!“, ljutito je napisao jedan korisnik. Drugi je navijao: „Baš bih to i ja učinio!!! Poprskao bih smrdljivo stopalo!!!“ Jedan je čak tražio strožu kaznu: „Trebali su ih izbaciti iz aviona.“

Jedna komentatorica, koja se opisuje kao bivša stjuardesa, kritizirala je putnike koji naslone za ruke tretiraju kao osobne oslonce za noge. „Kao bivši stjuard, kad bih vidio ljude da stave noge na naslon za ruku, odmah bih im rekao ne, ovo nije njihov dom. Poštujte avion i ljude oko sebe. To je tako odvratno. Udario bih ga laktom u nogu.“

Ipak, usred bijesa, neki su se zapitali je li Decker stvarno poprskala stranca ili je misteriozno stopalo pripadalo njenom suprugu, Ericu Deckeru, bivšem NFL igraču. „Molim te, reci mi da je to Ericovo stopalo, a ne stopalo neke nasumične osobe!“, napisao je jedan komentator. Drugi je nagađao: „Pretpostavljam da je Ericovo stopalo? Previše si slatka da bi to učinila strancu…“

„To je bolje da ti je muž. Ja bih se odselio!“, dodao je treći korisnik. Jedan pratitelj bio je uvjeren da je snimka možda bila šala između para i napisao: „Šališ se, zar ne? To je tvoj muž iza tebe.“

Drugi su imali svoje ideje kako se nositi s neukrotivim stopalom u kabini. „Golic, golic!“, predložio je jedan korisnik. „Izvukao bih… [marker] i počeo crtati“, šalio se drugi. „Trebala si se pretvarati da kišeš pa mu poprskati stopalo“, predložio je treći komentator.

Jessie James Decker nije otkrila čije se stopalo pojavilo u videu. Ipak, jedno je sigurno: na letovima se svašta može vidjeti. Biste li vi posegnuli za sprejem ili ipak za slušalicama?