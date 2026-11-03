Drama u Supertalentu: Je li posjet HNK-u stvar opće kulture? Žiri se posvađao
Ma dajte, ljudi, jel' ovo za ozbiljno? Uvijek se nađu oko nečega, ali da se cijeli žiri Supertalenta zakači oko Hrvatskog narodnog kazališta, to nismo očekivali! Martina Tomčić i Davor Bilman su se baš porječkali oko toga je li posjet HNK-u stvar opće kulture. Sve je počelo Bilmanovim priznanjem da, vjerovali ili ne, nikada nije bio u HNK.
Bilman je pričao kako ga je netko pitao je li istina da nikada nije posjetio HNK, a Martina se odmah ubacila i, naravno, imala je svoje mišljenje. Otići u HNK je malo pitanje i opće kulture, poručila je odlučno. Međutim, Davor se s tim uopće nije složio. Ne, nije. Ne, uopće nije točno, uzvratio joj je, a ona je čvrsto stala iza svog stava: Je, to je točno. On je pak zaključio da je to njezin "svjetonazor", što je, priznajmo, diplomatski način da kažeš: E, tu si se zeznula.
Martina nije odustajala te ga je podsjetila da su organizirani odlasci u kazalište trebali biti dio školskog obrazovanja. Bilman je objasnio da ljudi imaju različite interese te da nečija sklonost kazalištu, operi ili baletu ne bi trebala biti mjerilo kulture i obrazovanja.
U tom trenutku, Martina ga je prekinula i upitala misli li zbilja da ona to nikad neće shvatiti. Bilman je bez oklijevanja odgovorio da zbilja misli, a Martina mu je poručila da se grdo vara. Davor je na kraju još jednom naglasio da ne idu svi ljudi na balet, operu i u kazalište te da zbog toga nisu ni neodgojeni, ni neobrazovani, ni nekulturni. Taman kada se činilo da će se rasprava razbuktati do kraja, uletio je i Fabijan Pavao Medvešek, kratko dobacivši: Nitko to nije rekao. Tko bi rekao da će jedna posjeta HNK-u izazvati ovakvu dramu?