Drama u Supertalentu: Je li posjet HNK-u stvar opće kulture? Žiri se posvađao

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Ma dajte, ljudi, jel' ovo za ozbiljno? Uvijek se nađu oko nečega, ali da se cijeli žiri Supertalenta zakači oko Hrvatskog narodnog kazališta, to nismo očekivali! Martina Tomčić i Davor Bilman su se baš porječkali oko toga je li posjet HNK-u stvar opće kulture. Sve je počelo Bilmanovim priznanjem da, vjerovali ili ne, nikada nije bio u HNK.

Bilman je pričao kako ga je netko pitao je li istina da nikada nije posjetio HNK, a Martina se odmah ubacila i, naravno, imala je svoje mišljenje. Otići u HNK je malo pitanje i opće kulture, poručila je odlučno. Međutim, Davor se s tim uopće nije složio. Ne, nije. Ne, uopće nije točno, uzvratio joj je, a ona je čvrsto stala iza svog stava: Je, to je točno. On je pak zaključio da je to njezin "svjetonazor", što je, priznajmo, diplomatski način da kažeš: E, tu si se zeznula.

Martina nije odustajala te ga je podsjetila da su organizirani odlasci u kazalište trebali biti dio školskog obrazovanja. Bilman je objasnio da ljudi imaju različite interese te da nečija sklonost kazalištu, operi ili baletu ne bi trebala biti mjerilo kulture i obrazovanja.

U tom trenutku, Martina ga je prekinula i upitala misli li zbilja da ona to nikad neće shvatiti. Bilman je bez oklijevanja odgovorio da zbilja misli, a Martina mu je poručila da se grdo vara. Davor je na kraju još jednom naglasio da ne idu svi ljudi na balet, operu i u kazalište te da zbog toga nisu ni neodgojeni, ni neobrazovani, ni nekulturni. Taman kada se činilo da će se rasprava razbuktati do kraja, uletio je i Fabijan Pavao Medvešek, kratko dobacivši: Nitko to nije rekao. Tko bi rekao da će jedna posjeta HNK-u izazvati ovakvu dramu?