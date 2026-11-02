Mišini prijatelji i kolege okupljaju se u Šibeniku: Pale svijeće i prisjećaju se legende

Poznati

Tužni prizori zabilježeni su u Šibeniku, gdje su se brojni prijatelji i kolege okupili ispred kuće Miše Kovača u ulici Nikole Tesle. S bolom u srcima, palili su svijeće i donosili cvijeće, a u zraku su se osjećala sjećanja na nebrojene zajedničke trenutke provedene s legendom.

Među onima koji su se prisjetili Miše i podijelili uspomene bili su Željko Petreš, poznat po režiranju i snimanju Mišinih spotova, Branimir Bubica iz klape Sebenico te Dušan Šarac. Šarac, koji je s Mišom bio od najranije mladosti, autor je mnogih bezvremenskih hitova koje je legenda izvodila.

Ovakvi trenuci jasno pokazuju koliko je Mišo Kovač značio svojim bližnjima i koliko će njegova ostavština živjeti.