Zvijezda "Baywatcha" iznenađena zahtjevima na OnlyFansu

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Erika Eleniak, legendarna Shauni McClain iz "Baywatcha", očito ne staje s iznenađenjima! U samo tri mjeseca na OnlyFansu uspjela je zaraditi skoro 300.000 dolara, što je, priznajmo, neka brutalna lova. Pretvorite to u eure – ispadne oko 260.000 eura! Prema pisanju TMZ-a, zarada tijekom prve godine na platformi mogla bi narasti i do milijun dolara, odnosno oko 870.000 eura. Totalna ludnica, ali i dokaz da su vjerne fan baze zlato!

Glumica, koju mnogi pamte po kultnoj ulozi u "Baywatchu" od 1989. do 1992. godine, ali i kao Playboy Playmate te model, pokazala je da itekako zna kako iskoristiti svoju prepoznatljivost, čak i izvan tradicionalnih medija.

Lovu na sunce!

Svoj OnlyFans profil otvorila je u kolovozu, a već su prvi tjedni donijeli solidan džeparac od oko 10.000 dolara tjedno, uz preko 1100 pretplatnika. Od tada je njezina zarada samo rasla, što i ne čudi s obzirom na početnu navalu, ali i općenitu "glad" fanova za ekskluzivnim sadržajem. Ma tko to ne bi volio? Iako je u početku imala velike sumnje oko ulaska u OnlyFans vode, Erika je potpuno promijenila mišljenje. Prvotno je mislila da će joj se OnlyFans ne svidjeti, no sada kaže da joj se jako sviđa. Otkrila je i da joj je platforma pružila nevjerojatnu priliku da se ponovno poveže s divnim ljudima koji su je pratili još od osamdesetih – od filma "E.T.", preko "Baywatcha", pa sve do njezinih Playboy dana i serije "The Beverly Hillbillies". Znači, nije samo lova u pitanju, nego i duboka nostalgija i prava povezanost s ekipom koja ju je pratila godinama – win-win situacija! Erika, svaka čast na poduzetničkom duhu!

Izvanredan osjećaj: I OnlyFans grije dušu?

Ono što ju je najviše iznenadilo, kaže Erika, nisu bili samo oduševljeni fanovi i ogromna lova, već i njezini vlastiti, neočekivani osjećaji prema cijelom iskustvu. Glumica kaže da se prvi put u životu zaista osjeća voljeno, cijenjeno i snažno te da je to izvanredan osjećaj koji joj je donio puno sreće. Zvuči skoro pa kao neka self-help radionica, samo s puno više nula na bankovnom računu i bez dosadnih seminara! Priznala je da se tijekom snimanja "Baywatcha", pogotovo u scenama u kupaćem kostimu, često osjećala nesigurno. Danas, s 57 godina, na svoje tijelo gleda drukčije. Kaže da se dobro osjeća u svojoj koži i da voli to gdje je sada. I, da se ne lažemo, uz takvu zaradu i osjećaj cijenjenosti, tko se ne bi osjećao dobro? Eto dokaza da za sreću nikad nije kasno, a ni za dobar biznis!

Stopala i magija "Baywatcha"

Erika svoj OnlyFans sadržaj opisuje kao "osoban i zaigran", ali jedan tip zahtjeva ju je posebno zbunio i, priznaje, izbacio iz takta. Kaže da takav zahtjev zna biti pomalo smiješan i čudan, ali da svatko ima svoj ukus, te da ju je iznenadilo koliko su stopala popularna. Zamislite, od onog legendarnog trčanja u bikiniju po plaži do "feet pics" zahtjeva – showbizz je stvarno nepredvidiv, zar ne?! Srećom, kaže da se nije susrela s puno negativnih reakcija, što je super. OnlyFans uspoređuje s "modernim klubom obožavatelja" gdje direktno komunicira s publikom i sama kontrolira koketan, otmjen i pikantan sadržaj. Važno je da je ona šefica! A za sve nostalgičare i one koji su mislili da je njezina "Baywatch" priča gotova – Erika se vraća! Pojavit će se kao gostujuća zvijezda u novoj verziji "Baywatcha" na Foxu, čija je premijera najavljena za 6. siječnja 2027., . Jako je uzbuđena što je dio nove verzije i ne skriva nadu da će ostati u stalnoj postavi jer joj je "Baywatch" bio "čista magija."

Od bikinija do OnlyFansa i nazad na plažu – čini se da Erika zna kako ostati relevantna, zaraditi ogroman novac i usput ponovno otkriti sebe! Nije li to životna pobjeda?