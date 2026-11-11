Zvijezda iz 'Wonder Woman' držala masterclass u Zagrebu!

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Zvijezda iz filma 'Wonder Woman' Lisa Loven Kongsli bila je kod nas! Da, dobro ste čuli, Norveška glumica i zvijezda blockbustera održala je masterclass u utorak. I to ne bilo gdje, nego u sklopu 24. Zagreb Film Festivala!

Nije svaki dan da nam svjetske face dolaze dijeliti znanje. Mislimo da je ovo super potez Zagreb Film Festivala, baš nam treba malo blockbuster glamura i stručnosti na domaćoj sceni.

Stvarno je fora vidjeti da nam dolaze takvi gosti, pogotovo kada je riječ o edukaciji i dijeljenju iskustava. Tko kaže da samo mi Hrvati imamo dobre savjete o snimanju filmova? Iako, iskreno, očekivali smo možda i kakav tajni savjet o Amazonkama – kako ostati fit i spreman za borbu, znaš već.

Nadamo se da će hrvatska filmska scena imati koristi od ovakvih gostiju. Jedva čekamo vidjeti što se sprema! Pitamo se tko je sljedeći na redu da nam pokaže svoje filmske tajne, možda neki superjunak?