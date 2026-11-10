Sinoćnji zaplet u "Divljim pčelama": Krneta vani, tajne isplivavaju!

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Sinoć u 20:15 sati na RTL-u je bila nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele', a za one najnestrpljivije, već je bila dostupna i na platformi Voyo. I, moramo priznati, donijela je toliko zapleta da smo se osjećali kao da gledamo tri serije odjednom!

Krneta je napokon izašao iz zatvora, ali ne bez drame – optuženice su ga ispratile salvama uvreda. Pitanje je sad, je li ovo stvarno kraj za njega ili tek početak novog pakla? Mi smo sigurni da nas čeka još iznenađenja.

Nakon dugih šest godina, Kate je napokon otvorila oči i ugledala Zoru. Iako bi očekivali suze radosnice i iskrenost, Zora je odmah krenula s lažima o svom životu u Zagrebu. Pa kad će više te maske pasti? U međuvremenu, novi upravitelj zatvora Aldo posjetio je Kate i obećao joj dostojanstven život u zatvoru. Jel' to znači da će imati Wi-Fi i bolji izbor jela u kantini? Jer, budimo realni, što drugo nudi "dostojanstvo" u zatvoru? Čak se i General Carević uključio, proučio je Katin dosje i odlučan joj je pomoći. Super, sad će cijeli generalštab znati njezine tajne. Sigurno će joj to olakšati život.

Rajka, poznata nam kao lik iz serije, u totalnoj je brizi za Ivicu, a Jakov joj je donio vijest koja će ju sigurno uzdrmati – Ante je slobodan! Ponovni susret će otvoriti neke stare rane. Ma, ne, neće uopće biti drame. Kao da smo ikad to dočekali bez frke!

Čavka, izgleda, ima nove dileme. Misli da Krstinov sin zna previše o njihovim mutnim poslovima, pa umjesto da ga se riješi, razmišlja da ga uključi u bandu. Logično, zar ne? Što više znaš, to si opasniji vani, pa ajde unutra! A u Ženevi, dok Čavka fura romansu s Colette, Tereza je, očekivano, odmah pokazala dozu ljubomore. Pa tko ne bi bio ljubomoran na tajne romanse u Švicarskoj, a? Drama na kvadrat!