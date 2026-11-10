Drama na Tajlandu: U 'Asia Expressu' stiže 'katastrofa' i nitko neće biti pošteđen!

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Pripremite se za opaku promjenu u 'Asia Expressu' jer Antonija Blaće ima asa u rukavu koji će okrenuti igru naglavačke! Dok su timovi još u Tajlandu i love amulet, suočit će se s nečim što bi im moglo ozbiljno uzdrmati odnose i taktike. Nakon što je pobjedničkom timu zbog nepoštivanja pravila oduzet osvojeni amulet – a nesretni gubitnici komentiraju da je to „najgori moment za mene dosad u 'Asia Expressu'!“ – stiže pravi šok!

Antonija Blaće poručit će kratko: „Miksamo timove!“ i okupljene ostaviti u potpunom šoku. Jedan dio kandidata odmah je bio spreman na pobunu s pitanjima poput „Katastrofa dolazi! Samo ne sad! Tko odlučuje?“, dok će rijetki pojedinci to smatrati poželjnim: „to nam treba, malo da se izmiješamo.“ Klasika, uvijek ima onih koji vole dramu.

E, sad počinje show! Hoće li se povezati prijatelji ili neprijatelji? Je li ovo privremena situacija da se malo podigne prašina, ili će Zmajeva ruta postati još nemilosrdnija nego što smo mislili? Nova postava timova donosi i potpuno neočekivana pravila, posebno kad je u pitanju novi imunitet. Zamislite samo taj tren kad utrka krene: možete li vjerovati članu tima koji vam je do jučer bio suparnik? A koji su spareni kandidati jedva dočekali da ostanu nasamo?

Jedno je sigurno, ovo će biti totalni kaos, a mi jedva čekamo da vidimo kako će se snaći u ovim ludim kombinacijama. Hoće li to biti recept za pobjedu ili za totalno rasulo?