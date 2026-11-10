Maja Šuput i Emil Tedeschi mlađi napokon progovorili: Evo čime su se osvojili!

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Javnost je dočekala taj dan – Maja Šuput i Emil Tedeschi mlađi napokon su sjeli i po prvi put za Story otvoreno progovorili o svojoj vezi! Otkrili su kako provode zajedničko vrijeme, čime su osvojili jedno drugo i što najviše cijene u svom, očito vrlo dinamičnom, odnosu. Pripremite se, jer ovo su detalji koje smo svi čekali!

Maja Šuput, pjevačica, te Emil Tedeschi mlađi, diplomirani ekonomist iz poznate poduzetničke obitelji Tedeschi, prvi su put zajednički govorili o svojoj vezi.

Aktivni lifestyle ili chillanje na kauču?

Iako su oboje non-stop u pokretu i obožavaju putovanja, otkrili su nam da jednako guštaju i u mirnim trenucima kod kuće. Maja kaže da su „definitivno kombinacija jednog i drugog“, ali da ipak kod njih „prevladava ova aktivnija strana“. Pa, tko bi rekao? Šuputica mirna? Pa to je šokantno!

„Stalno smo negdje, putujemo, nešto planiramo i organiziramo,“ otkrila je Maja, dodavši da ih rijetko možete zateći da dugo sjede na jednom mjestu. Ali, baš zato, priznaje, „posebno uživamo u trenucima kad smo doma, kad ne moramo nikamo žuriti, možemo se izvaliti na kauč, gledati film i jednostavno uživati.“ Zaključuje da je ljepota u tome da ti „s nekim može biti jednako lijepo na drugom kraju svijeta kao i doma u pidžami.“ Evo, to je relationship goals!

Tko je koga osvojio? Prava mala ljubavna misterija

E sad, dolazimo do onog ključnog pitanja – kako je sve počelo? Maja je nedavno bacila bubu u uho pričajući da ju je Emil osvojio upornošću. Ali, čini se da Emil ima mrvicu drugačiju verziju te ljubavne priče. „Rekao bih da Maja i ja imamo malo drugačije viđenje početka naše priče,“ diplomatski je izjavio.

„Ona voli reći da me odbijala, a ja bih rekao da smo jednostavno imali malo drugačiji tempo,“ objasnio je Emil, uz dodatak da su se „na kraju dobro razumjeli.“ I onda dolazi šala koja nas je baš nasmijala: „Što se godišnjice tiče, morat ćemo se prvo dogovoriti oko datuma koji brojimo kao početak veze. Nekako sumnjam da ćemo se i oko toga odmah složiti.“ Dečko se ne boji zezati na račun svoje drage, to cijenimo! Je li to pravi test ljubavi, dogovor oko datuma godišnjice? Bit će tu pregovora kao u nekom biznis dealu, sigurni smo!

Njegov pogled na Maju: Energija koja se ne da sakriti

Emil, diplomirani ekonomist, priznaje da mu je Maja u život donijela sasvim novu vibru – energiju, spontanost i dinamiku. Kaže da im zajedničko vrijeme nikad nije monotono, valjda jer se s njom „uvijek nešto događa.“ Ne sumnjamo, Maja je hodajuća zabava!

„Uz nju sam imao priliku upoznati i neke meni manje poznate svjetove pa u posljednje vrijeme povremeno odlazim s njom i na njezine nastupe,“ ispričao je Emil, priznajući da mu je zanimljivo vidjeti „i tu stranu njezina života.“ Odrastao je u poznatoj poduzetničkoj obitelji Tedeschi, a naglašava da je vrijednosti koje su mu usadili roditelji prepoznao i u Maji.

A tek što je sve rekao o njoj! Nazvao ju je „iznimno energičnom, šarmantnom, inteligentnom i ambicioznom ženom, predivnom i požrtvovnom mamom s vrlo izraženim karakterom i nevjerojatnom radnom disciplinom.“ Dodao je da ljudi često, zbog njezine javne osobnosti, „ne vide koliko je zapravo promišljena, osjećajna i posvećena ljudima do kojih joj je stalo.“ Najviše cijeni njezinu autentičnost – Maja je „uvijek svoja, bez obzira na okolnosti.“ Ma kapa do poda, Emil! Još je spomenuo da je i sam otac četverogodišnjeg sina Emila.

Njezin pogled na Emila: Osvojio ju je djelima

Dok Emil kod Maje posebno cijeni energiju i karakter, pjevačicu je kod njega najviše privukla nježnija strana. Osvojio ju je „svojom iskrenošću, pažnjom i time što je od samog početka bio potpuno svoj.“ Važno joj je da se na njega može osloniti, da zna slušati i prepoznati „one male stvari koje meni puno znače.“

Maja je naglasila i da joj je posebno bitno to što Emil osjećaje pokazuje djelima, a ne samo riječima. „Kod njega posebno cijenim to što je pažljiv, brižan i što svoju naklonost ne pokazuje samo riječima, nego i djelima,“ otkrila je. I konačno, otkrila je tajnu formulu: „Posebno mi je lijepo što iza te njegove upornosti stoji jedna jako nježna i emotivna strana. Mislim da me upravo ta kombinacija najviše osvojila.“ Eto, upornost + nježnost = dobitna kombinacija!

Sad je jasno zašto nam se čini da s ovih dvoje nema dosadnog trenutka, zar ne?