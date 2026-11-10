Šime Elez skratio kosu: Je li to pun pogodak?

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Splićanin Šime Elez na društvenim mrežama pokazao je da ima novu frizuru – skratio je kosu! Nije to bila neka tajanstvena transformacija, već je sve otkrio fotkom na kojoj pozira sa svojim psom. I kao da to nije dovoljno da nam privuče pažnju, u pozadini objave svirala je Azra s pjesmom 'Ne prodajem nasmiješenog psa'. Koji throwback! Šime je baš dao svoj pečat objavi, pa tko voli Azru, uživat će i u tome. Izgleda da se frajer ne libi pokazati što je novo, a pritom i dati do znanja da ima stila.

Šime se proslavio početkom 2025. godine kada je tražio onu pravu u showu 'Gospodin Savršeni'. Iako je u tom realityju nije pronašao, ljubav je, čini se, našao izvan kamera – do proljeća je bio u vezi s pjevačicom Majom Šuput. Sve to donijelo mu je i popularnost. Frajer se naviknuo na kamere i reflektore, a sad i na to da mu frizura bude glavna tema. Nema što, samopouzdanja mu ne fali, a čini se da mu ni pozornost javnosti ne smeta nimalo.

Svojedobno je Šime za jedan medij progovorio o tome kako se nosi s cijelom tom pompom, objašnjavajući da se prilagodio svemu što mu se događa i da mu je medijska prisutnost postala 'novo normalno'. „Gdje god dođem neki će me ljudi na ulici prepoznati. Nekome ni to nije normalno“, rekao je, naglašavajući kako je to postalo dio njegove svakodnevice. Ali, ne brinite, to mu ne predstavlja problem. „Naviknuo sam se, to je to ‘novo normalno’ što sam spomenuo. I ne vidim ništa loše ili sporno u tome, oduvijek postoji interes za određene ljude i događaje, pogotovo kada je to masi zanimljivo ili strano“, dodao je. Kaže i da ga to ne opterećuje niti mu utječe na životni tempo, ne koči ga u bilo kakvim aktivnostima. „I dalje slijedim svoj gušt pa tko hoće - neka prati“, poručio je, jasno dajući do znanja da živi po svome.

Dakle, Šime je obrezao kosu, gušta u popularnosti i živi po svome, ne mareći previše za tuđa mišljenja. Prava ikona 'novog normalnog', rekli bismo. Što kažete na njegovu transformaciju? Je li frizura pun pogodak ili ste više fan duže kose?