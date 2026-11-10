U Šibeniku otvorena knjiga žalosti za Mišu Kovača, dirnula jedna poruka

Poznati

Povodom smrti Miše Kovača, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku otvorena je knjiga žalosti. Svi poštovatelji lika i djela ovog glazbenika mogu tamo upisati svoje poruke i oprostiti se od njega, ostavljajući uspomenu na svoju legendu.

Uz knjigu je postavljena i crno-bijela fotografija Miše Kovača, a stol krase cvijeće. Među onima koji su se došli upisati u knjigu bio je i jedan muškarac koji je ostavio buket i zastao na trenutak pored fotografije.

Ipak, jedna poruka se posebno istaknula među svim dirljivim oproštajima. Jedan obožavatelj prisjetio se koliko su mu značile Mišine pjesme:

"Dragi Mišo! Zauvijek ćeš mi ostati legenda u mojim mislima i u mom srcu", napisao je u oproštajnoj poruci.

Priznajmo, tko od nas nema barem jednu Mišinu stvar na nekom starom CD-u ili omiljenu na playlisti?