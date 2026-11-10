Naša Marija Vidović vraća božićnu čaroliju u čuveni bečki Musikverein!

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Priznajemo, većina nas Novogodišnji koncert iz Beča gleda doma, udobno zavaljeni u fotelji, maštajući o tom prestižnom Musikvereinu. E pa, imamo super vijest – Zlatnu dvoranu ponovno će ispuniti glas naše cijenjene sopranistice Marije Vidović, i to s hrvatskim božićnim pjesmama! Prošle je godine tamo već oduševila pjevajući međimurske popevke, a sada se vraća po još, obećavajući doživljaj za pamćenje.

Koncert je zakazan za nedjelju, 6. prosinca, a Marija Vidović nastupa uz pratnju orkestra WienSinfonietta pod dirigentskom palicom Jörga Birhancea. Na repertoaru će se naći poznati svjetski blagdanski klasici, ali i naše tradicionalne božićne pjesme koje svi obožavamo! Pripremite se da Bečom odjeknu „U to vrime godišća“, „Radujte se, narodi“, „Narodi nam se“ i „Svim na zemlji mir, veselje“ – zvuči kao recept za instant blagdansku euforiju, zar ne?

Marija Vidović je, čini se, baš zagrizla za taj božićni duh. Kaže da želi da publika „doživi pravu čaroliju Božića“ i da se na trenutak „prepusti ljepoti glazbe, da osjeti radost, toplinu i zajedništvo“. Jasno nam je, Božić je vrijeme za osjećaje, a sopranistica obećava da će svojim glasom prenijeti mir, ljubav i važnost ljudi koje volimo. Ma tko to ne bi poželio doživjeti uživo?

Osim toga, Marija nam poručuje da bismo svi trebali doživjeti Zlatnu dvoranu Musikvereina jer je to prostor koji „ljepotom, poviješću i akustikom ostavlja bez daha“. A kad se tome dodaju božićne melodije i sav onaj sjaj Adventa u Beču, vjeruje da će to biti uspomena za cijeli život. Ne možemo se ne složiti! Kako odoljeti toj kombinaciji?

Ako vam je već sad proradio blagdanski crvić i želite se upustiti u ovu glazbenu avanturu, turistička agencija IDEA putovanja prepoznala je sjajnu ideju naše sopranistice i pripremila poseban dvodnevni aranžman. Paket uključuje putovanje autobusom, smještaj u hotelu, razgledavanje Beča i naravno, ulaznicu za koncert Marije Vidović. Putovanje je od 6. do 7. prosinca 2026. godine, polazak je garantiran, a prijave primaju do sedam dana prije polaska ili dok se mjesta ne popune. Tko se javlja za ovakvu bečku božićnu bajku?