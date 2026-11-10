HNK Zagreb grmi po Europi: Iva Hraste Sočo zna kako razviti umjetnike!

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Dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, je ona faca koja ne miruje kad je riječ o tome da naše kazalište zabljesne na svjetskoj sceni. Upravo je to i uspjela, ponovno dokazujući zašto je HNK Zagreb apsolutno u vrhu europske kazališne priče, i to sudjelovanjem na mega-važnom panelu Opere Europe u Brnu. Nema labavo, samo gas!

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu je, čini se, totalno in u europskim kazališnim krugovima! Intendantica dr. sc. Iva Hraste Sočo imala je priliku, ma što priliku – čast i obavezu, predstaviti njihovu dobru praksu pred više od 300 intendanata, umjetničkih voditelja i kazališnih profesionalaca na panelu "Što danas znači voditi kazalište". A poruka je, kao i uvijek kod nje, jasna i glasna: umjetnici su apsolutni prioritet! "Voditi nacionalno kazalište danas znači stvarati uvjete u kojima umjetnici mogu razvijati svoj potencijal, publika prepoznavati kazalište kao svoj prostor, a institucija odgovorno graditi budućnost," rekla je Hraste Sočo, objašnjavajući da je stabilna podrška osnivača, otvaranje novih prostora (da, govorimo o novoj sceni HNK2!), podrška mladim talentima i međunarodna suradnja ključ za uspjeh. Zvuči kao savršen plan za pobjedu, zar ne? Pogotovo kad znamo koliko je danas izazovno.

HNK Zagreb: Recept za uspjeh u kazališnom svijetu!

Panel u Brnu, koji je vješto moderirao Henning Ruhe iz Göteborga, a odvijao se od petog do sedmog studenoga, okupio je stvarno vrhunsku kazališnu ekipu. Među sudionicima su bili Otto Maaten iz Tallinna, Alex Reedijk iz Glasgowa i Sebastian Ritschel iz Regensburga. Razgovor je bio otvoren i iskren, a fokus je bio na odgovornosti i izazovima suvremenog teatarskog vodstva. A ti izazovi nisu mali – od financijskih pritisaka koji su uvijek tu i tjeraju na kreativnost, preko publike čija se očekivanja mijenjaju brže nego TikTok trendovi, do ubrzanog tehnološkog razvoja koji diktira nova pravila igre. U tom cijelom kaosu, vođenje kazališta znači spojiti umjetničku izvrsnost, onu zbog koje svi idemo u kazalište, s odgovornim upravljanjem, razvojem kapaciteta zaposlenika (jer bez dobre ekipe nema ništa!) i jasnom društvenom ulogom ustanove.

I tu je HNK Zagreb zablistao kao pravi "good practice" primjer. Predstavili su sve – od stabilne financijske potpore (što je danas ravno dobitku na lotu za kulturne institucije!), preko otvaranja nove scene HNK2 i stvaranja hrpe novih umjetničkih mogućnosti (zamislite samo te potencijalne hit predstave!), do razvoja publike koja je željna kulture i jačanja međunarodnih partnerstava. Ma bravo, Zagreb! Totalno inspirativno!

AI u kazalištu? HNK Zagreb je već tamo!

No, međunarodne aktivnosti HNK-a u Zagrebu nisu stale samo na Brnu. Od petog do osmog studenoga, djelatnici HNK-a bili su aktivni i na još jednoj super važnoj konferenciji – Europske kazališne konvencije (ETC) u Sofiji. Domaćin je bio Narodno kazalište Ivan Vazov, a tamo su HNK Zagreb predstavljali Dino Pešut, dramaturg Drame, i Mario Gigović, direktor Ureda kreativne produkcije. Konferencija je imala i brutalno dobar naziv: "Touchpoints: Artistic Freedom, AI & Collaborative Futures in Theatre" – zvuči totalno futuristički i goruće aktualno, zar ne?

Preko stotinu kazališnih profesionalaca iz više od trideset europskih zemalja okupilo se kako bi raspravljali o nekim od najvažnijih tema današnjice: umjetnička sloboda (uvijek je tu frka oko nje!), utjecaj umjetne inteligencije na kazališno stvaralaštvo (ma tko zna, možda nam uskoro AI piše predstave ili čak glumi?!), te razvoj novih oblika suradnje. Ključno pitanje je bilo kako prihvatiti sve te tehnološke inovacije, a istovremeno sačuvati onu esencijalnu ljudsku nit u središtu kazališnog rada. Super je vidjeti da HNK Zagreb nije pasivan promatrač, već aktivno sudjeluje u ovakvim raspravama i pomaže oblikovati budućnost europske kulture. Još jednom su dokazali da su jedino kazalište iz cijele Hrvatske koje je bilo zastupljeno na obje konferencije – pravi šampioni, nema što!

A gdje dalje? U lov na pare za kulturu!

A međunarodna avantura HNK-a u Zagrebu ne staje ni tu! Mario Gigović, onaj isti direktor Ureda kreativne produkcije, ima novu, jednako važnu misiju: od 16. do 18. studenoga ide u Leipzig na Fundraising forum Opera Europe. Tamo će, u sklopu panela "Building the Team: Department Structures, Roles, and Realities", predstaviti iskustva HNK-a u Zagrebu o tome kako se grade timovi, kako se pametno dijeli odgovornost i kako se razvijaju kapaciteti za prikupljanje sredstava i partnerstva. Jer, budimo iskreni, bez love nema ni vrhunskog kazališta niti novih produkcija, jel' tako? Nisu svi sponzori jednako darežljivi, pa treba znati kako ih pridobiti!

HNK Zagreb jasno pokazuje da nije samo jedna institucija u Zagrebu, već pravi europski igrač koji se ne boji dijeliti znanje i iskustvo, te aktivno sudjeluje u svim važnim kazališnim razgovorima. Razmjena ideja otvara vrata novim koprodukcijama, gostovanjima i pruža priliku našim umjetnicima kakvu zaslužuju. Tko zna, možda nam uskoro stigne neka AI predstava iz Zagreba, a mi ćemo biti među prvima koji će je gledati! Što mislite, biste li je pogledali?