Severina se uključila u ludnicu u Beogradu: Pogađate li koja je njezina pjesma rokala u pozadini?

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Internetom se širi snimka Severine koja se videopozivom javila na veliko slavlje u Beogradu! Povod? Pobjeda Studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, održanima u nedjelju, 25. listopada, gdje je Aleksandar Vučić priznao poraz. A gdje se slavi, tu je i Severina, makar i virtualno!

Na beogradskom Trgu Slavija zavladala je prava ludnica, a okupljeni su u jeku proslave odlučili kontaktirati našu estradnu divu. Severina, koja već dulje vrijeme javno podržava srpske studente, nije mogla doći osobno, ali se javila putem videopoziva. I pogađate, u pozadini je rokala njezina himna "Bred Pit", pjesma koja je često pratila studentska okupljanja.

Kad je vidjela atmosferu na slavlju, Severina se nasmiješila. "Žao mi je što nisam s vama", poručila je, a onda je podigla tri prsta i poslala poljupce okupljenima. Njezina reakcija brzo je preplavila društvene mreže.

Severina je bila glasna i nakon što je Studentska lista proglasila pobjedu. Na Instagramu je podijelila snimke slavlja s ulica Srbije, uz emotivnu poruku: "Ničija nije do zore gorjela! Ponosna, STUDENTI, na vas do suza!". Posebno nam se svidio njezin potez kad je podijelila slogan "Studenti pobjeđuju", ali ga je genijalno prepravila – precrtala je "pobjeđuju" i umjesto toga napisala "pobijedili", jer pobjeda je već bila tu, jel' tako? Podijelila je i snimke slavlja iz Niša, a među njima i transparent s porukom "Severina, vidimo se", te fotografiju transparenta s ranijeg studentskog okupljanja s njezinim likom i natpisom "Seve je uz tebe".

Pjevačica već dulje vrijeme javno podržava studentski pokret, a aktivna je u podršci studentskom pokretu. Tijekom prosvjeda i blokada fakulteta, više je puta dijelila njihove objave i poruke, a o njihovoj borbi govorila je i na svojim koncertima. Jednom je prilikom poručila da će njihova borba ući u udžbenike kao najsvjetliji dio povijesti ovih prostora.