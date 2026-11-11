Paul McCartney ušao u klub milijardera: Čovjek je nezaustavljiva mašina za lovu!

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Paul McCartney je, prema najnovijoj procjeni časopisa Forbes, postao milijarder i time se popeo na treće mjesto najbogatijih glazbenika na svijetu! Njegovo bogatstvo procjenjuje se na brutalnih 1,4 milijarde dolara. Ispred njega su samo reper Jay-Z s 2,8 milijardi i Taylor Swift s oko dvije milijarde dolara, piše Variety.

Forbes je ovu cifru objavio povodom lansiranja novog newslettera The Billie, a ono što je jasno jest da Paul svoju imovinu duguje glazbenom katalogu, autorskim pravima, turnejama, nekretninama i impresivnoj umjetničkoj kolekciji. Nije se šalio kada je gradio imperij.

Veliki dio te love dolazi od izdavačke kuće MPL Communications, koju je pokrenuo još 1969. godine, dakle prije raspada Beatlesa! Ta tvrtka ne upravlja samo pravima na njegove pjesme i snimke, već posjeduje i prava na glazbu brojnih drugih izvođača. Kužite? Čovjek je kupovao kataloge drugih, među kojima je i onaj Buddyja Hollyja, te prava na mjuzikle s Broadwaya i poznate božićne pjesme. To znači da mu lova kapa svaki put kad se, recimo, negdje zavrti "Blue Suede Shoes" ili kad se u kazalištu izvodi glazba iz "Greasea". Vrijednost njegove MPL Communications? Forbes je procjenjuje na najmanje 250 milijuna dolara.

Naravno, velik dio bogatstva i dalje je vezan uz Beatlese. McCartney, Ringo Starr te nasljednici Johna Lennona i Georgea Harrisona imaju svaki po 25 posto udjela u kompaniji Apple Corps. Tu lova stiže od streaminga, prodaje vinila i svih mogućih proizvoda s motivima benda. Prema Forbesu, Apple Corps godišnje uprihodi oko 50 milijuna dolara, a Paulov udio vrijedi preko 150 milijuna.

Dodatno, nakon dugogodišnjih pravnih bitaka, uspio je vratiti dio autorskih prava na pjesme Beatlesa koje je sam napisao. Forbes kaže da mu to donosi najmanje deset milijuna dolara godišnje, a vrijednost tih prava procjenjuje se na minimalno 200 milijuna dolara. Nije se Paul samo valjao po kauču – čovjek se borio za svoje!

I ne misli stati! On je i dalje ultra aktivan glazbenik. Njegova turneja Got Back trajala je od 2022. do 2025. godine i odradio je čak 79 koncerata. Osim toga, ima nekretnine po cijelom svijetu i umjetničku kolekciju koja uključuje djela Magrittea i Picassa. Stvarno, nema gdje ga nema.

Čak je i u svibnju objavio svoj dvadeseti samostalni album "The Boys of Dungeon Lane", a njegov život poslije Beatlesa prikazan je u dokumentarcu "Man on the Run". Dok se neki od nas bore s alarmom ujutro, Paul i dalje gazi punom parom. Koji je vaš izgovor, ha?