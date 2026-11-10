Kći Nives Celzijus upisala faks: Stiže li nova kraljica marketinga ili glume?

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Ajme, ljudi, imamo breaking news iz svijeta domaćih celebrityja! Mlada Taisha Drpić, kći ikone Nives Celzijus i Dine Drpića, službeno je brucošica! Ova devetnaestogodišnjakinja, koja je nedavno završila srednju ekonomsku školu, odlučila je zaroniti u svijet akademskih izazova. I guess da jabuka ne pada daleko od stabla, jer se Taisha upisala na Ekonomski fakultet u Zagrebu, i to na smjer marketing. Sprema li nam se to nova marketinška guruica koja će osvojiti Instagram i TikTok scenu? Mi smo apsolutno ZA!

Ali ne dajte se zavarati, Taisha nije samo tipična studentica koja će visiti po menzama i kofićima. Ova cura već radi! Uz sve fakultetske obaveze, nastavila je raditi kao konobarica u jednom kafiću. Znači, dok se mi pitamo kako preživjeti dan, ona vrti kavu i uči za kolokvije. Kakva radna etika! Nives je očito dobro odgojila, nema što.

Ipak, budućnost je još uvijek malo zamagljena, priznala je Taisha. Tko od nas nije bio u toj fazi? U ranijem razgovoru za Story otkrila je da zasad nema preciznu sliku budućnosti. Potpuno je opuštena i pušta da je život nosi, a mi to totalno kužimo. Zašto se stresirati oko planova kad život ionako ima svoje vlastite ideje? YOLO, rekli bi mladi, a Taisha to živi.

Mamin posao je, naravno, pod povećalom. Kad ti je mama Nives Celzijus, teško je ne biti pod utjecajem showbiza! Odrasla je uz majčin posao i gledala je kako stvara glazbu i piše pjesme. Želi pjevati, ali priznaje da joj to baš i ne ide, što je skroz iskreno i simpatično. Ali gluma? E, to je već druga stvar! Gluma joj je "jako zanimljiva" i čak pomaže Nives kod učenja tekstova, čitajući replike drugih likova. Iako kaže da nema dovoljno samopouzdanja, mi mislimo da bi bila super u nekoj seriji ili filmu. Zamislite dramu, glamur, Nivesine gene na platnu – mi bismo to gledali!

I kao da sve to nije dovoljno, Taisha ima još jednu tajnu strast: pisanje! "Često nešto pišem. Počela sam pisati knjigu, samo ne znam hoću li se ikad ohrabriti i objaviti je ili će mi ostati kao lijepa uspomena", rekla je. Zvuči kao zanimljiv projekt.

Njezina razrednica se čak našalila da je od Taishi naučila kako se ne stresirati. I mi se slažemo s razrednicom! U ovom ludom svijetu gdje svi trče, Taisha nas podsjeća da je ponekad najbolje samo pustiti i vidjeti gdje će te život odvesti. Bravo, Taisha, samo opušteno i neka te marketing vodi gdje treba! Ili gluma! Ili pisanje! Ili kava! Bitno da je chill!