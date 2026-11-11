Jacques Houdek iskreno: Skoro 40 kilograma manje, vaga ga je prije šest godina prestrašila!

Poznati

Jacques Houdek otvoreno je progovorio o svojoj borbi s kilogramima u podcastu. Otkrio je da ga je vaga prije šest godina, tijekom pandemije, toliko šokirala da je to bio trenutak koji ga je potaknuo na veliku promjenu. Od tada je izgubio nevjerojatnih 38 do 39 kilograma!

Ispričao je kako je tijekom pandemije koronavirusa nabavio vagu koja je mogla izmjeriti veću težinu od one koju je do tada imao doma. Strahovito me prestrašila prije šest godina, tijekom korone, kada sam posebno naručio vagu koja je mogla pokazati veću težinu od one koju smo dotad imali kod kuće. Kad sam stao na tu vagu, jednostavno sam se prenerazio, rekao je Houdek i dodao da danas s velikim zadovoljstvom može reći da je od tada lakši skoro 40 kilograma.

Iako je ponosan na svoj rezultat, Jacques priznaje da mu ni danas nije lako pogledati stare fotografije iz tog razdoblja. Nedavno se zbog njih i našalio na račun supruge i menadžera. Neki dan sam, gledajući te fotografije, rekao svojoj ženi i menadžeru: Pa kako ste vi mene pustili iz kuće? Kaj me niste zaključali, dali mi čašu vode i stavili me u kaznu? Pjevač kaže da mu je ta spoznaja strašna i da u čovjeku izazove jezu i strah.

Uz dozu humora je o svemu govorio, no priznao je da ga prisjećanje na tadašnji izgled i danas uznemiri. U jednoj je emisiji otkrio i da nema zdravstvenih problema, iako ljudi često misle da se hrani samo u fast foodovima, što, kako kaže, nije istina. Spomenuo je i genetsku predispoziciju, ali i to da ga pomalo hvata strah jer mu je 45 godina te da mu zbog kilograma koje mora riješiti nije svejedno. Prije je isticao da višak kilograma ne bi trebao biti razlog za odustajanje od ciljeva i snova.

Bravo za iskrenost, Jacques, i za borbu koja je očito donijela rezultate! Zar i vas nekad neka spoznaja s vage nije pošteno prenerazila?