Dominik Škalec donio zagorski štih u MasterChef kuhinju!

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U MasterChef kuhinju vratio se Dominik Škalec, jedan od najmlađih kandidata u povijesti hrvatskog MasterChefa! Njegov povratak nije bio samo neko obično „bok, što ima“, već je sa sobom donio pravu kulinarsku bombu, postavljajući pred sadašnje kandidate jedan ozbiljan, ali i jako zanimljiv gastronomski izazov. Nema opuštanja kad je Dominik u kuhinji!

Sjećate se, Dominik se prijavio za MasterChef sa samo sedamnaest godina, a unatoč svojoj mladosti, dogurao je do impresivnog četvrtog mjesta u natjecanju. Ali tu priča ovog ambicioznog chefa nije stala, dapače, tek je počela! Nakon izlaska iz MasterChef arene, ovaj mladi talent nije gubio vrijeme, već je neumorno nastavio brusiti svoje vještine u renomiranim restoranima. I, pazite sad ovo, nije se zaustavio dok nije završio prestižnu kulinarsku školu Le Cordon Bleu u Parizu! Nije ni čudo što je Dominik s osmijehom prisjetio: „Kad sam slao prijavu, napisao sam da sam bio u MasterChefu, da sam završio kao četvrti i to mi je uvijek doprinijelo pri otvaranju svih vrata.“ Eto, MasterChef kartica je očito pravi VIP pass za svijet vrhunske gastronomije!

A što je to Dominik servirao kandidatima što ih je ostavilo u čudu? Pa, uzeo je legendarni francuski klasik coq au vin, iliti pijetla u vinu – onako, fensi jelo koje miriše na tradiciju i visoku kuhinju, jel' da? – i dao mu je totalno, ali totalno zagorski zaokret. Rezultat je jelo koje je genijalno nazvao „čuček v vinu“! Da, dobro ste čuli, čuček! Od tradicionalnog jela koje se obično sprema u jednoj posudi, Dominik je napravio moderno gastronomsko iskustvo s više pažljivo osmišljenih komponenti, pretvarajući običan pijetao u umjetničko djelo. Nije samo preveo naziv, nego je cijelu stvar digao na skroz novi, fuzijski level. Dominik je objasnio svoju viziju: „Poanta ovog jela je da kroz moderno, kroz spoj francuskih tehnika i originalnog okusa, dobijemo ovakav tanjur.“ Nama se čini da je poanta i to da nam je pokazao kako se i fensi francuska jela mogu pošteno „pozagoriti“ i biti brutalno dobra – prava gastronomska revolucija!

Osim što im je demonstrirao svoje izvanredno kulinarsko znanje, Dominik je kandidatima prenio i važnu poruku za njihov profesionalni razvoj i budućnost u kuhinji. Naglasio im je: „Ako ste došli ovdje zbog ljubavi, zato jer volite kuhati, onda definitivno trebate ostati u toj branši.“ I, budimo iskreni, kad vidimo njegov put, od talentiranog mladog kandidata do vrhunski školovanog chefa iz Pariza, jasno nam je da MasterChef stvarno može biti nevjerojatna odskočna daska, ali samo ako imaš onu pravu strast i volju za učenjem i napredovanjem.

Sad nas baš zanima tko će uspjeti replicirati ovaj njegov autentični i izazovni „čuček v vinu“. Jer, realno, napraviti takvu zagorsku verziju francuskog klasika, a da to ne ispadne smiješno ili bezveze, to je zaista prava majstorija koja zahtijeva i znanje i dušu! Jeste li vi ikad probali ovakav hrabar kulinarski spoj – mislite li da je „čuček v vinu“ bolji od originala?