Zvijezda 'Divljih pčela' zna što fali Kati Runje: U toplice je šaljem!

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Glumica Ana Marija Veselčić, koju svi obožavatelji RTL-ove serije 'Divlje pčele' znaju kao nezaustavljivu Katu Runje, otvorila je dušu o svojoj ulozi koja joj je donijela status zvijezde. No, nije stala samo na tome – progovorila je i o izazovima glumačkog života, novim projektima, pa čak i o svojim najslađim tajnama!

Kata Runje: Od metka do toplica

Ako ste pratili 'Divlje pčele', onda znate da se drama piše velikim slovima – a pogotovo za Katu Runje koja je nedavno preživjela i propucavanje! Nije ni čudo što Ana Marija Veselčić (32), koja je rekla da s Katarinom, takoreći, već godinu dana živi i da za snimajućih dana provede gotovo pola dana u njezinim cipelama, misli da joj treba dobar odmor. Britka je na jeziku, duhovita i vjerna sebi bliskim ljudima, kaže Ana Marija. Savjetovala bih joj da ode u toplice i da se opusti, našalila se glumica, i moramo priznati – potpuno joj je jasno! Tko bi normalan nakon takvog šoka nastavio dalje bez barem tjedan dana čiste relaksacije? Javljaju joj se članovi obitelji i prijatelji koji prate seriju te je pitaju što se događa dalje i tko je kome sin zapravo. Sve joj je to duhovito i zabavno.

Od snimanja do tuluma u Zagrebu

Uspjeh serije donio joj je ne samo hrpu nove publike, nego i totalnu promjenu života. Život u Zagrebu joj se sastoji od snimanja, odmaranja i kućnih zabava. Iako stigne otići i do Splita igrati stare predstave u HNK Split, priznaje da ima manje vremena za stvari koje je prije voljela raditi, poput treninga ili odlaska u park. Ah, taj celebrity život! Zato joj je jedna od želja i promijeniti frizuru – što je potpuno razumljivo kad te kamera snima iz svih kutova. Postala je i ranoranilac, što se, kako kaže, nada zadržati i nakon što "Divlje pčele" "od zuje".

Kazalište i Oskar na vidiku

Osim što je preuzela male ekrane, Ana Marija rastura i na kazališnim daskama. Već sutra, u petak 13. studenog, u zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija – Kontesa, premijerno se izvodi njezina predstava CABARED Sretna ne bila. U njoj glumi s Petrom Kovačić Botić i Anom Uršulom Najev. Riječ je o autorskom projektu koji kroz humor i ironiju propituje sve one sulude zahtjeve koje društvo postavlja pred žene. Kao inspiracija poslužila im je čak i antička Penelopa, vječna čekačica. Predstava se bavi pitanjem koliko se položaj žena uopće promijenio od antike do danas. A tu je i film 'Bog neće pomoći', koji smo gledali ove godine i koji je Hrvatski kandidat za Oscara. Glumica kaže da joj je taj film donio puno velikih i lijepih stvari, uključujući veliki korak naprijed u savladavanju vještine glume, međunarodno priznanje i neka lijepa prijateljstva, a hrvatskom kandidatu za Oskara želi sreću.

Milenijalski chill i tajni recept

Kad se sve zbroji i oduzme, Ana Marija zna kako se opustiti. Piše dnevnik i gleda 'Gilmorice', što i sama opisuje kao dosta milenijalski. Podijelila je i recept za nešto slatko nabrzinu: u datulju stavi maslaca i posoli je krupnom soli, a savršeno je uz gorku kavu.